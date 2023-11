Ritrovata Carol Bugin, la 16enne scomparsa da Mestre. L’annuncio di Zaia fa tirare a tutti un sospiro di sollievo

Carol Bugin, la 16enne scomparsa da giovedì da Mestre, è stata ritrovata ieri sera a San Donà di Piave. A dare l’annuncio e a far tirare a tutti un sospiro di sollievo è stato il governatore del Veneto, Luca Zaia, con un post sui social atteso e che, specie in Veneto, è stato accolto con soddisfazione e gioia. «Si conclude fortunatamente nella maniera migliore una vicenda che aveva tenuto col fiato sospeso la nostra comunità– scrive il governatore su Facebook – . Grazie di cuore a chi ha condiviso la sua foto sperando in un epilogo positivo. E grazie alle forze dell’ordine che hanno condotto le ricerche!».

Ritrovata Carol Bugin, la 16enne scomparsa da Mestre Un caso, quello della 16enne di cui non si avevano più notizie dal fine settimana scorso, che si temeva potesse riecheggiare dubbi e paure ancora a fil di pelle dopo il tragico epilogo della scomparsa di Giulia Cecchettin . Della giovane si erano perse le tracce dalle 13.00 di giovedì. Immediate le ricerche a tappeto condotte dalle forze dell’ordine, al lavoro sulla ricostruzione degli ultimi spostamenti e sulla ipotetica mappa dei suoi spostamenti. «La ragazza si trovava da un’amica di Spinea, poi si sono spostate verso Mestre. Carol si è allontanata e da allora non si hanno più notizie. L’ultimo avvistamento è stato presso il Bar Enjoy, sotto i portici alla stazione, dove è stata vista entrare», recitava il messaggio con l’annuncio della scomparsa , rimbalzato sui social.

L’annuncio di Zaia, l’appello di Elena Cecchettin

Un appello condiviso anche da Elena, sorella maggiore di Giulia Cecchettin. E diffuso sul web anche dal presidente della Regione Veneto che, in queste ore, ha provveduto anche a comunicare il lieto fine della vicenda. Un epilogo sperato da tutti dopo l’orrore, lo sconcerto e la rabbia vissuti per la tragica vicenda di Giulia Cecchettin. Proprio Elena, allora, la sorella della 22enne di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato, nel rilanciare l’sos sulla 16enne allontanatasi da Mestre. E che per interminabili tre giorni è sembrata svanita nel nulla e risucchiata nel gorgo della terra degli scomparsi, aveva contribuito a diffondere in un post l’annuncio e l’appello su Carol, scrivendo: «Vi prego, non di nuovo». Poche parole, forti, che evocano tutta l’angoscia e il dolore per quanto vissuto dalla sorella Giulia, che invece a casa non ha più fatto ritorno…