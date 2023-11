Rimosse dal palazzo le minacce a Salvini: “Inaccettabile che i muri di Milano diventino bacheche di violenti”

Quando erano comparse sul muro di un palazzo di Piazzale Libia a Milano, il fondatore di Doctor Wall Marco Amico lo aveva promesso: «Ripuliremo la scritta contro il ministro, perché le pareti dei palazzi milanesi non possono continuare ad essere lavagne dove vengono scritti insulti e minacce». Detto fatto. Oggi, la scritta è stata rimossa. «Inaccettabile che i muri di Milano – sottolinea Giulio Centemero, deputato del Gruppo Lega per Salvini Premier – siano diventanti “bacheche” per le minacce da parte di baby gang o altri soggetti. Questo è il barometro del clima di insicurezza che sta montando sotto la Madonnina. È necessario un intervento efficace al fine di riportare la città al decoro e alla sicurezza».

(Italpress)