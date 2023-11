Rileggere Lewis a 60 anni dalla morte: il suo mondo si estende ben oltre i confini di Narnia

In Clive Staples Lewis. Nella terra delle ombre, (edito da Ares) l’autore Paolo Gulisano propone un profilo dello scrittore a sessant’anni dalla morte. Clive Staples Lewis (1898-1963) è stato uno dei più originali intellettuali britannici del Novecento. Docente a Oxford e Cambridge, è autore di capolavori della Letteratura fantasy come Le Cronache di Narnia, ma anche di apologetica cristiana, con Le Lettere di Berlicche o L’abolizione dell’uomo.

“C.S. Lewis è per lo più conosciuto come l’autore di un mondo fantastico – scrive nella prefazione al volume Giuseppe Pezzini – che ha affascinato l’immaginazione di milioni di lettori. Ma il mondo di Lewis si estende ben oltre i confini di Narnia, sia in ampiezza sia in profondità: aprire questo libro è dunque come per i fratelli Pevensie entrare nell’armadio e inoltrarsi in un viaggio inaspettato, che rivelerà nuove viste e nuovi orizzonti, alla scoperta dell’umanità di un grande scrittore”.

In questo libro, Paolo Gulisano mette in risalto il ritratto più completo del grande intellettuale britannico, testimoniando con ampiezza di riferimenti e profondità di analisi le contraddizioni dell’uomo Lewis, ma anche le sue grandezze: la sua serietà con il problema della felicità, la sua “dialettica vissuta del desiderio” o il suo generoso impegno apologetico.

Scrive ancora Pezzini nella prefazione: “Il grande merito del libro di Gulisano è proprio quello di accendere il desiderio di accostarsi all’acqua luminosa della parola di Lewis – una parola che sgorga da un’umanità ferita, (come la nostra) ma che ha avuto la disponibilità, con tutte le sue contraddizioni, di abbeverarsi e dunque farsi portavoce appassionata di una Parola più grande, per il bene del mondo“.

Paolo Gulisano è autore di tre romanzi e di oltre trenta saggi. Tra i maggiori esperti in Italia di Tolkien, è fondatore e vicepresidente della Società Chestertoniana Italiana.