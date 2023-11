Reggio Emilia, extracomunitario fugge con un monopattino e colpisce a calci la Volante

Beccato e denunciato a Reggio Emilia. Un cittadino ha notato un giovane extracomunitario alla guida del suo monopattino rubato qualche giorno prima. Ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine e la Squadra Volanti è entrata in azione. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti si sono messi sulle tracce del soggetto riuscendo a rintracciarlo. Il ragazzo, di 19 anni, si è mostrato subito insofferente al controllo . E ha detto che il monopattino gli era stato regalato da un suo amico.

Reggio Emilia, l’extracomunitario invade la corsia opposta

Improvvisamente, durante le fasi del controllo, l’extracomunitario ha tentato di darsi alla fuga invadendo la corsia di marcia opposta. Con grande prontezza gli operatori dapprima hanno interrotto la circolazione, così da evitare che le macchine in transito potessero urtare il fuggitivo, Successivamente, hanno bloccato il giovane dopo un breve inseguimento. Una volta messo in sicurezza, il 19enne extracomunitario continuava a mostrarsi parecchio aggressivo nei confronti degli agenti colpendo ripetutamente la Volante con calci e pugni senza tuttavia riuscire a danneggiarla.

La perquisizione e la sostanza presumibilmente hashish

Nei locali della Questura – al fine di effettuare una più completa identificazione – il soggetto è stato sottoposto a una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, occultato addosso al giovane, poco meno di un grammo di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish. Al termine degli accertamenti di rito il 19enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale oltre che sanzionato amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/90 in virtù della sostanza stupefacente. Gli agenti hanno restituito il monopattino al legittimo proprietario.