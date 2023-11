Quirinale, ai 75 anni dell’Afi i cantanti intonano “Volare” e “i Watussi” al presidente Mattarella (video)

Un coro sulle note di Volare ha chiuso la cerimonia al Quirinale per i 75 anni dell’Associazione fonografici italiani (Afi). Al termine degli interventi, il maestro Vessicchio ha diretto un mini concerto in onore del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i cantanti presenti. E ha chiusi con il celebre capolavoro di Domenico Modugno.

Quirinale, miniconcerto sulle note di Volare dell’Afi

A quel punto, il presidente della Repubblica si è alzato in piedi, insieme al pubblico, che ha cominciato a intonare il brano. Anche i musicisti si sono fatti attorno a Mattarella e hanno iniziato a cantare sorridendo e battendo le mani al ritmo della musica.

Fra loro Amedeo Minghi, I Cugini di Campagna, Edoardo Vianello, Aleandro Baldi, i Neri per caso, Mal, Beppe Vessicchio. Il capo dello Stato – che non ha perso il suo aplomb e non si è unito al canto – è apparso molto divertito e partecipe. Dopo è iniziato un piccolo medley. Avvicinandosi a Mattarella, Vianello ha intonato le prime parole dei Watussi e i cugini di Campagna Anima mia. Applausi e cori da parte dei presenti. Mattarella ha sorriso e salutato con molto calore la performance degli artisti.