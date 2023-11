Pnrr, crescita e opportunità: venerdì al Senato il confronto tra Governo, Ue, Parlamento ed economisti

L’inflazione e la crisi energetica seguita all’aggressione russa dell’Ucraina, il conseguente inasprimento della politica monetaria e il deterioramento della congiuntura mondiale per le crescenti tensioni geopolitiche hanno rallentato il percorso di crescita dell’economia italiana avviato dopo la pandemia.

Per altre economie europee – in primo luogo, la Germania – è attesa addirittura una contrazione dell’attività economica, come testimoniato dalle recenti previsioni della Commissione europea. A differenza di altri paesi, tuttavia, l’Italia non dispone di uno spazio fiscale adeguato da utilizzare in risposta al deterioramento delle prospettive economiche.

La possibilità di contrastare il calo della domanda aggregata richiede necessariamente la pronta attuazione del PNRR e del massiccio programma di investimenti pubblici previsto che, tuttavia, si scontra con la strutturale limitata capacità di assorbimento dei fondi europei.

Prendendo spunto dalla Relazione della Corte dei Conti della UE per l’esercizio 2022, esponenti del Governo, del Parlamento, ed esperti si confronteranno con esponenti delle strutture di controllo sulle prospettive del Pnrr e il potenziale di riforme e di crescita diventato ancora più strategico alla luce del progressivo deterioramento della congiuntura internazionale.

“In un momento internazionale particolarmente delicato, abbiamo organizzato presso il Senato della Repubblica un’occasione di incontro e di confronto tra rappresentanti del Governo e del Parlamento, da un lato, e i vertici delle strutture di controllo del Governo stesso, e della Corte dei Conti italiana e di quella europea, dall’altro” afferma l’On. Antonio Giordano che presiederà i lavori.

“L’imperativo di facilitare il dialogo e di agevolare una sintesi operativa tra l’attuazione del Piano e i controlli che devono garantire il corretto utilizzo dei fondi è quanto mai necessario dal momento che l’impatto sulla crescita dipenderà dalla capacità di scaricare a terra gli investimenti previsti dal Piano stesso. In tal senso “parallelamente al percorso istituzionale di confronto, abbiamo pensato di creare un’occasione di dialogo informale per valorizzare il potenziale stabilizzante del PNRR per l’economia italiana, soprattutto nell’attuale contesto regionale ed internazionale” ha aggiunto l’On. Giordano.

Ai lavori, che si terranno nella Sala Koch di Palazzo Madama presso il Senato il prossimo venerdì, parteciperanno (in ordine di intervento): saluto iniziale del Dott. Guido Carlino, Presidente della Corte dei Conti; il Dott. Pietro Russo Membro della Corte dei Conti Europea; il Dott. Franco Massi Segretario Generale della Corte dei Conti; l’On. Caterina Chinnici Membro del Parlamento europeo; il Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Direttore della Struttura di Missione PNRR, Presidenza del Consiglio; l’On. Lucia Albano, Sottosegretario di Stato, MEF; il Sen. Lucio Malan, Presidente del Gruppo FdI, Senato; l’On. Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze, Camera dei Deputati; l’esperto nazionale di PNRR Luciano Monti e l’economista Domenico Lombardi.

Per accreditarsi scrivere a: comunicazione.ongiordano@gmail.com