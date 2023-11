Nino Strano, dolore e cordoglio in FdI: irriverenza intelligente, amico indimenticabile

La scomparsa dell’ex senatore catanese Nino Strano ha lasciato sgomenta la comunità della destra italiana. Si moltiplicano imessaggi di cordoglio e di rimpianto. “Ho appreso con profondo dolore della morte dell’amico Nino Strano- sono le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa– . Con la sua scomparsa non sono solo la politica e la comunità della Destra ad essere in lutto; ma anche il mondo del teatro e del cinema, le sue vere passioni sin da giovanissimo. Tanti i ricordi che mi legheranno a lui per sempre: a cominciare da quelli vissuti assieme nella nostra comune terra di origine”.

Strano, La Russa: “un sorriso contagioso che non si è spento mai”

“La sua verve, la sua ironia, la sua gioia di vivere erano contagiose”, ricorda La Russa. “Indimenticabile è e sarà quel suo sorriso che non è mai venuto meno. Anche nei momenti più brutti della malattia. Ai suoi familiari e ai suoi cari le più sentite condoglianze mie personali e quelle del Senato della Repubblica”.

Strano, Schifani: “Grati per il contributo alla vita culturale della Sicilia”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime il cordoglio personale e della giunta di Palazzo d’Orleans per la morte dell’ex assessore regionale ed ex parlamentare nazionale. “Un pensiero di affettuosa memoria a un esponente politico che amava fortemente la sua terra. Grati anche per il suo contributo alla vita culturale e alle politiche del turismo della Sicilia”.

Pogliese: “Nino è andato via. Non riesco a farmene una ragione”

“Nino è andato via. Tutti noi sapevamo potesse accadere da un momento all’altro, perché il suo sorriso e la sfrenata voglia di vivere si erano spente da tempo. Eppure non riesco a farmene una ragione, come per chiunque, ma per Nino con quell’incredulità irrazionale che si prova per chi la vita l’ha vissuta intensamente,senza sosta, tanto da pensare non dovesse e non potesse andarsene mai”. Lo scrive in un post sui social il senatore di FdI ed ex sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in merito alla scomparsa di Nino Strano. “Il suo sorriso, le sue battute, la capacità di interpretare i fenomeni sociali da autentico innovatore e senza pregiudizi – aggiunge Pogliese-: persino i suoi eccessi, resteranno nel cuore e nella mente di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Per sempre”. “Ciao Nino – conclude- proveremo a non versare una lacrima al tuo funerale, come avresti preteso anche tu, con una pacca sulla spalla e una risata fragorosa”.

Foti: “Protagonista con la sua intelligente irriverenza”

“Nino Strano, nella sua spontanea, vivace, intelligente irriverenza, è stato protagonista di una significativa pagina della Destra italiana”. Così ama ricordarlo Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Senza mai indirizzare la propria azione politica al passato, ma declinandola sempre al futuro, ha saputo imporsi, a partire dalla sua Sicilia, all’attenzione dell’opinione pubblica: per la chiarezza delle opinioni espresse e per la gestualità che le accompagnava. Anche nella estremità di alcune sue iniziative pubbliche, appariva chiaro che le stesse erano dettate dalla propensione all’ironia bonaria; mai considerando gli anniversari come nemici. È stato così sempre, nel suo lungo percorso nelle istituzioni, e così voglio ricordarlo. Con quel suo modo di fare – ora impegnato, ora goliardico – che sapeva coinvolgere sempre i suoi interlocutori, anche quelli più distanti politicamente da lui. A Dio, caro Nino: i differenti percorsi politici non possono cancellare l’amicizia consolidatasi in tanti anni di comuni battaglie”. “Con Nino Strano se ne va un protagonista della cultura siciliana e del centrodestra di governo. Lo ricordo con affetto e stima”. Così Mimmo Turano, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana.

Varchi: “Mai banale. Interprete eclettico della destra siciliana”

“Nino Strano ha amato la Sicilia, ha difeso i suoi ideali e ha contribuito alla vita culturale e sociale della Nazione. È stato un politico capace e mai banale, un interprete eclettico della destra siciliana, con il quale ho condiviso un pezzo del mio cammino. La sua morte è una terribile notizia che mi rattrista. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”. Così Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.