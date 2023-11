È morto Nino Strano, storico militante della destra catanese. Fu senatore e regista. Aveva 73 anni

È morto dopo una lunga malattia l’ex senatore Nino Strano. Aveva 73 anni. Militante storico della destra catanese, tanto nel Msi quanto in Alleanza Nazionale, Nino Strano fu anche assessore regionale. Negli anni Settanta fu dirigente a Catania della Giovane Italia prima, del Fuan e del Fronte della Gioventù poi.

Addio a Nino Strano, ex senatore e storico militante della destra catanese

Nel 1976 venne eletto consigliere comunale a Catania nelle liste del Movimento Sociale Italiano, venendo sempre riconfermato fino al 1993. L’anno successivo divenne deputato all’Assemblea regionale siciliana, subentrando a Benito Paolone e diventando componente della terza Commissione legislativa permanente, Attività produttive e Agricoltura. Nel 1996 venne rieletto nel collegio di Catania per Alleanza Nazionale. Fu quindi nominato assessore regionale al Turismo, comunicazioni e trasporti nei governi di centrodestra (1996-1998). Nel 2001 fu eletto alla Camera dei deputati nella lista di An. Nel 2006 divenne senatore. Dopo aver partecipato al progetto di Fli, negli ultimi anni aveva aderito a FdI.

L’attività di regista e le collaborazioni con Zeffirelli e Bolognini

Insieme alla passione per la politica, Nino Strano nella sua vita ha sempre coltivato anche quella per l’arte concretizzata in ambito professionale in lavori di primo piano come regista cinematografico e teatrale, fra i quali si annoverano anche le collaborazioni, come aiuto regista, con Franco Zeffirelli e Mauro Bolognini. Fu inoltre vicepresidente di CineSicilia e direttore artistico del Mythos Opera Festival.

La commozione sui social

La notizia della morte di Nino Strano ha suscitato grande commozione sui social, dove è presto rimbalzata dalle cronache. “Apprendo con dispiace la scomparsa di Nino Strano, storico esponente di Alleanza Nazionale. Amico sincero e affettuoso. Il mio cordoglio e abbraccio affettuoso alla famiglia. A Dio, Nino. La tua comunità politica e umana non ti dimenticherà”, ha scritto su Facebook il senatore siciliano di FdI, Raoul Russo, uno dei primi a commentare la scomparsa di Strano.