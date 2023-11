Migranti, il sindaco di Lampadusa: “L’Europa sa solo criticare il governo. Giusto l’accordo con l’Albania”

“Noi zattera del Mediterraneo. Sui migranti dalla Ue solo critiche e immobilismo”. E l’accordo con l’Albania può essere un “deterrente”. E’ lo sfogo del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. Dopo il naufragio di lunedì sera, in seguito al quale è morta una bambina di appena due anni, sull’isola c’è stato un maxi sbarco di 400 migranti. A scortare l’imbarcazione in porto sono state le unità di soccorso della Guardia costiera. A bordo donne, bambini e uomini che sono stati trasferiti all’hotspot. Sono 907 attualmente i migranti ospiti del centro sull’isola.

Il sindaco di Lampedusa: “Insopportabile l’indifferenza dell’Europa”

“Sono veramente rammaricato e indignato per atteggiamento dell’Europa. Che continua a rimanere inerme di fronte all’emergenza umanitaria del Mediterraneo; lasciando sola l’Italia e, in particolare, Lampedusa a occuparsi di un fenomeno che sta diventando insopportabile anche per le continue morti in mare”. A sfogarsi con l’Adnkronos è il sindaco Mannino: “C’è stata una tragedia, oggi piangiamo una bimba, ma poteva essere una strage – aggiunge -. Lampedusa continua a essere una zattera di salvataggio nel Mediterraneo. Ringrazio le forze dell’ordine per il grande lavoro che fanno e i miei due concittadini (i due pescatori che hanno salvato due migranti, ndr) ma l’indifferenza dell’Europa è insopportabile“.

Migranti, il sindaco: “L’Europa critica il governo non appena cerca di fare qualcosa”

Il governo Meloni sta facendo molto per per mettere insieme i tasselli di un mosaico volto a fronteggiare in maniera strutturale l’emergenza. Il piano Mattei, il rinnovato accordo con la Germania, il trattato con l’Albania, gli accordi con la Tunisia. Era riuscita a portare Ursula von der Leyen a Lampedusa, dimostrando di avere indotto l’Ue a mettere al centro dell’agenda l’emergenza immigrazione. Dopo attestati di solidarietà e impegni formali, da parte della Ue, alle parole non sono seguiti fatti concreti importanti. Per cui il sindaco prende atto che si tratta di “una situazione non più sostenibile”. E aggravata dalle continue critiche che avvelenano il dibattito pubblico: “Invece di continuare a criticare qualsiasi cosa si faccia, si mettano da parte le ideologie politiche per andare tutti in un’unica direzione”. Il dito ancora una volta è puntato contro l ‘Europa, “pronta alle critiche non appena ci sono dei tentativi da parte del nostro Governo di fare qualcosa“.

Migranti: “L’accordo con l’Albania può essere un deterrente alle partenze”

Il riferimento è anche all’accordo con l’Albania. “Uno schiaffo all’Europa che continua a restare ferma”, dice Mannino. Secondo il sindaco di Lampedusa quell’intesa può essere “sia un deterrente (alle partenze, ndr) che un modo per aprire il dibattito politico su questo tema; che continua a essere assente nell’agenda europea. Invece di criticare, l’Europa lavori per cambiare il regolamento di Dublino se tiene davvero alla sorte dei migranti”.