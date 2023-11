Metro di Roma: “King of Rome”, “Smart Door”. L’esilarante video su TikTok. Atac: il sito non è nostro

“Una chicca del Comune di Roma”. Inizia così un esilarante video su TikTok che prende di mira il sito Metropolitanadiroma.it scorrendo le mappe della metropolitana della Capitale con le fermate tradotte in inglese. Per i turisti, si immagina, ma soprattutto per ridere a crepapelle sui social.

Metro Roma, l’esilarante video su TikTok

In perfetto romanesco la voce fuori capo illustra i percorsi della metro A, B e C cliccando sul menù. Non troverete “Stazione di Vittoria”, ma “Victoria Station” oppure “King of Rome” per “Re di Roma” nel quartiere San Giovanni (Saint John si intende). Eppure uno penserebbe – continua il voice over – che le stazioni riportino le indicazioni testuali delle fermate. E invece cliccando sull’elenco troviamo “Cyprius” (Cipro) fino all’esilarante “Smart door” al posto di “Porta Furba” e “Eur Stop” per “Eur Fermi”.

“King of Rome”, “Smart door”, “Stoned”…

Il video continua con la Metro B, dove svetta “Mammolo bridge” (Ponte Mammolo) e con la Metro C dove le cose non vanno meglio. Si può trovare “Centocelle park”, “Gardens” per “Giardinetti” oppure “Stoned” per “Pietralata”. Il sito non è ufficialmente gestito dal Comune di Roma o dall’Atac (la società addetta al trasporto pubblico). Ma è finito in poche ore in cima alla classifica dei social, diventando virale e rimbalzando nelle chat dei gruppi dei municipi della Capitale.

Atac precisa: il sito non è nostro

Su richiesta di Atac, dopo tanti messaggi, nella homepage del sito si legge “questo sito non è di Atac né del Comune di Roma”. E ancora: “Sebbene ci impegniamo a tenere aggiornato il sito, capita di commettere errori che non sono a loro imputabili”. Tante risate e confusione, che già non manca in materia di trasporti pubblici a Roma.

Utenti diverti e in confusione

Sono diverse infatti le persone che l’hanno scambiato per un portale ufficiale gestito da Roma Capitale o dall’azienda dei trasporti capitolina. Quanto alle traduzioni, dalla pagina spiegano che il sito è in fase di aggiornamento. E “che si sta lavorando affinché sia sempre più fruibile, anche agli utenti stranieri che cercano informazioni per spostarsi nella Capitale. Utilizzando la metropolitana di Roma”.

L’orrore del servizio G.Translate

Ma cosa è successo? È stata avviata la sperimentazione di una traduzione automatica in inglese, francese e spagnolo. Che si appoggia al servizio GTranslate. Intelligenza artificiale maligna? Fortunatamente i gestori del sito hanno deciso di disattivare il servizio di traduzione automatica. Ma intanto il video continua a circolare.