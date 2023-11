Ladispoli, catturato il leone Kimba. Il sindaco Grando: ora basta sfruttare gli animali nei circhi

E’ stato catturato nella tarda serata di sabato il leone Kimba fuggito nel pomeriggio da un circo a Ladispoli. L’animale, dopo aver vagato per ore nelle vie della cittadina laziale seguito a vista dalle forze dell’ordine, è stato infine sedato dalle squadre di veterinari giunte sul posto e successivamente catturato. E’ stato inoltre protagonista di numerosi video social.

I gestori del circo rischiano come minimo una denuncia per mancata sorveglianza ma si difendono. E parlano di sabotaggio: «Siamo vittime di sabotaggio. Abbiamo trovato la gabbia aperta e qualcuno ha visto tre persone che fuggivano a piedi». I carabinieri di Ladispoli invieranno un’informativa alla procura di Civitavecchia, i gestori del circo rischiano una denuncia per la mancata sorveglianza dell’animale.

Gli animalisti promettono già battaglia. Il più agguerrito è l’influencer Enrico Rizzi, che per oggi pomeriggio alle 16 ha organizzato una protesta di fronte al circo. «Il Prefetto revochi immediatamente tutte le autorizzazioni al circo», chiede l’attivista, mentre l’Organizzazione internazionale protezione animali vuole ora «l’introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali».

“Il leone è stato sedato e catturato – ha scritto su Fb il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando- . Ora verrà preso in consegna dal personale del circo. Ringrazio la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e provinciale, la Asl e tutti i volontari che hanno prestato servizio in queste ore di grande apprensione”. “Spero -aggiunge- che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi”.