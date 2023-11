L’addio alla piccola Indi. Meloni: “Abbiamo fatto tutto il possibile, purtroppo non è bastato”

La morte della piccola Indi Gregory, la bimba britannica affetta da una grave malattia mitocondriale, che i genitori avrebbero voluto portare in Italia con il massimo supporto del nostro governo, sta suscitando grande commozione e grande tristezza. “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato. Buon viaggio piccola Indi“, ha scritto il premier Giorgia Meloni su X, dando voce a un sentimento diffuso nel governo e nel Paese e ampiamente veicolato sui social fin dalle prime ore successive alla notizia della morte.

Da Meloni a Salvini, l’addio del governo alla piccola Indi

“La piccola Indi Gregory non c’è più, una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Il governo italiano ha fatto il massimo, offrendosi di curarla nel nostro Paese, purtroppo senza successo. Una commossa preghiera per lei e un sincero abbraccio ai suoi genitori”, ha scritto sui social anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, riportando anche le parole di dolore e rabbia pronunciate dal padre di Indi, Dean Gregory, dopo la morte della bimba.

ProVita: “Ci vergogniamo di una modernità che sopprime i deboli e indifesi”

Il papà di Indi ha parlato del dolore, della rabbia e della vergogna suoi e di sua moglie per un epilogo, la morte in un hospice, dopo il distacco delle macchine, che poteva essere diverso così come in tantissimi avevano sperato. Di senso di vergogna ha parlato anche l’associazione ProVita, che ha seguito passo passo la vicenda di Indi. “La bimba inglese è stata uccisa, ‘nel suo miglior interesse’, da un sistema sanitario e legale impregnato di barbara cultura eutanasica, che ha rifiutato anche solo di tentare la differente proposta clinica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma soffocando l’amore dei suoi genitori nelle aule di tribunale”, si legge in una nota dell’associazione, che sottolinea: “Oggi siamo tutti pieni di vergogna: ci vergogniamo di una ‘modernità’ che, per ‘pietà’, sopprime i deboli e indifesi. Perdonaci Indi, anche nel tuo nome – è la conclusione di ProVita – continueremo a batterci per contrastare questa folle deriva eutanasica. Aiutaci dal Cielo”.

Bellucci: “Ci sarà il tempo per trovare il modo di non far accadere più quanto ha vissuto Indi”

“Apprendo con profonda tristezza della morte della piccola Indi. Mi stringo al dolore dei genitori che si sono battuti con coraggio e amore per difenderne la vita, chiedendo la prosecuzione delle cure. Questo è il momento del cordoglio, il governo italiano ha fatto tutto il possibile, ma ci sarà il tempo per trovare il modo di non far accadere più quanto ha vissuto Indi”, ha dichiarato il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci di FdI.