Indi Gregory è morta. Il dolore del padre: “Le hanno tolto vita e dignità. Siamo pieni di vergogna”

È morta nella notte la piccola Indi Gregory, la neonata inglese affetta da una grave malattia mitocondriale, che la giustizia britannica ha impedito di trasferire in Italia, al Bambino Gesù di Roma. A dare notizia della morte è stato il padre di Indi, Dean: “Mia figlia è morta, la mia vita è finita all’1.45″, ha detto l’uomo all’agenzia di stampa LaPresse.

Indi Gregory è morta nella notte in un hospice

Indi era stata portata sabato in un hospice dall’ospedale Queen’s Medical di Nottingham nel quale era assistita, dopo che la Corte britannica aveva rifiutato l’ultimo appello della famiglia per il trasferimento in Italia, per favorire il quale il governo aveva concesso la cittadinanza italiana alla bimba e il premier Giorgia Meloni aveva scritto una lettera alle autorità britanniche, appellandosi anche alla Convenzione dell’Aja per la protezione dei minori.

Il dolore del padre: “Siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna”

Dando la notizia della morte, il padre di Indi si è anche lasciato andare a un duro sfogo contro la sanità e la giustizia britannica. “Io e mia moglie Clare siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna”, ha detto, aggiungendo che “il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella sua casa”. “Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima”, ha proseguito Dean Gregory. “Sapevo che era speciale dal giorno in cui è nata, hanno cercato di sbarazzarsi di lei senza che nessuno lo sapesse, ma io e Clare – ha concluso – ci siamo assicurati che sarebbe stata ricordata per sempre”.