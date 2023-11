La violenza sulle donne non si ferma: a Erba una ragazza sfregiata dall’ex con l’acido muriatico

Neanche la morte di Giulia Cecchettin ha fermato l’ondata inarrestabile di violenza sulle donne che scuote l’Italia da mesi, da anni. Oggi una donna di 27 anni, poco prima delle 14, a Erba, in provincia di Como, è stata aggredita in strada con dell’acido muriatico, che le è stato gettato sul volto. La giovane – fa sapere l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia in una nota – è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. Soccorso, ma non trasportato in ospedale, anche un 47enne presente al momento dell’aggressione e che aveva cercato di intervenire per difendere la ragazza.

Erba, l’aggressore con l’acido è un 24enne marocchino

L’uomo arrestato per l’aggressione di Erba ha 24 anni ed è di nazionalità marocchina, così come la ragazza, e risulta domiciliato in provincia di Pavia. Sull’episodio indagano i carabinieri. L’aggressione è avvenuta in via Pontida, a Erba. L’aggressione, secondo i primi accertamenti, sarebbe l’ex fidanzato, già denunciato il ragazzo tanto che era stato già destinatario di un divieto di avvicinamento. L’uomo infatti era già stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Erba lo scorso 23 agosto quando aveva provocato a distruggere la macchina della 23enne. Le aggressioni nei confronti della giovane in tutto sono state tre, oggi la più grave. La vittima riportava ustioni al volto e alcuni lividi. È stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.