La Roma di Gualtieri allo sbando: chiudono anche le piste ciclabili. E li chiamano ambientalisti…

Nella Roma della sinistra ecologista e del Pd “ecosostenibile” del sindaco Gualtieri, anche le piste ciclabili finiscono per chiudere con un new jersey di cemento, un vero e proprio sbarra,ent ad Acilia-Axa e Infernetto per mancanza di fondi per fare la manutenzione della pavimentazione e garantirne la sicurezza. Nel dettaglio si tratta della pista Acilia-Axa-Infernetto, la pista Dragoncello e la pista su lungomare Duca degli Abruzzi.

A Roma chiudono le piste ciclabili nella zona sud

”Risulta in corso di aggiudicazione – si legge in una determina dirigenziale della polizia locale X gruppo Mare – un appalto di manutenzione ordinaria delle piste ciclabili ma nell’attualità i fondi a disposizione della manutenzione ordinaria delle strade di grande viabilità non permettono di intervenire efficacemente anche a supporto delle piste ciclabili. Non è possibile al momento garantire gli interventi di sfalcio, segnaletica e manutenzione della pavimentazione necessari alla fruizione in sicurezza delle infrastrutture. A fronte di tale situazione si richiede una disciplina provvisoria di traffico per l’interdizione delle piste”.

Il progetto per un percorso tra Termini e La Sapienza

La beffa è che proprio oggi, invece di commentare la chiusura delle piste ciclabili che già esistono, l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè (considerato il peggior assessore della storia di Roma da Alessandro Gassmann) ha annunciato l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’itinerario ciclabile Città Universitaria La Sapienza – Stazione Termini. Il percorso ciclabile Sapienza -Termini si inserisce nel piano portato avanti dal Comune di Roma per incentivare l’intermodalità degli spostamenti realizzando piste ciclabili in connessione con i principali snodi di trasporto pubblico.

La ciclabile che andrà dalla stazione Termini alla Città Universitaria sarà lunga 750 metri e nelle intenzioni avrà un notevole impatto sul traffico di quella zona poiché andrà a coprire il primo e l’ultimo miglio tra un importante hub di trasporto pubblico come la Stazione Termini e un luogo densamente frequentato da studenti, docenti e lavoratori, come la sede storica dell’Università La Sapienza di Roma. Nelle intenzioni, però. Perché intanto a Roma sud, nella realtà, le piste ciclabili chiudono.