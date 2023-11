La portavoce dei Verdi sbatte la porta: non faccio la marionetta del pinkwashing. Bonelli in grande imbarazzo

La co-portavoce dei Verdi Eleonora Evi rimette il mandato e lo fa in modo rumoroso e polemico. “Non intendo continuare a ricoprire il ruolo di Co-portavoce femminile che, nei fatti, è ridotto a mera carica di facciata. Mi dimetto. Non sarò la marionetta del #pinkwashing”. Parole durissime quelle della co-portavoce nazionale di Europa Verde e affidate ai social. Corredate dall’accusa ai Verdi di essere un partito personale e patriarcale. Evi: “I vecchi dirigenti hanno fatto muro contro di me” “A sorpresa, dopo le politiche 2022 qualcosa ha scatenato un corto circuito quasi indecifrabile. I Verdi dopo una lunga assenza, tornano in Parlamento con una senatrice e sei tra deputate e deputati. Tra questi ultimi anche la sottoscritta. Improvvisamente i vecchi dirigenti hanno iniziato a fare muro contro di me, e questo perché avevo idee diverse e pretendevo, da Co-portavoce nazionale, di essere a conoscenza, ad esempio, delle decisioni politiche sulle liste, sulle alleanze e sulle strategie della campagna elettorale”. Bonelli: da lei accuse pesanti e false

In grande imbarazzo Angelo Bonelli: «Avere divergenze politiche ci sta, è pacifico, avviene in tutti i partiti. Per esempio, noi abbiamo votato per l’alleanza europea che riconferma Avs, lei no, ma questo è un partito con parità di genere e che ha al suo interno delle donne eccezionali, come Luana Zanella, solo per citarne una». L’ex co-portavoce vi accusa di essere un partito patriarcale? «E’ un’accusa molto pesante e assolutamente falsa, siamo l’unico partito con una parità di genere».

Evi però non le manda a dire: “Quando ho espresso posizioni o visioni non allineate a quelle della dirigenza durante le riunioni della Direzione Nazionale e pubblicamente, sono stata accusata di ingratitudine nei confronti della “famiglia verde” che mi aveva accolta e offerto uno scranno in Parlamento”. Dall’ex portavoce un altro duro colpo alla credibilità dei Verdi