Intelligenza artificiale, la provocazione di Russo su Instagram: “Ecco il mio avatar, mi riconoscete?”

Intelligenza artificiale applicata alla politica: una prospettiva inquietante ma forse neppure troppo remota se non si pongono paletti alle sperimentazioni. Chissà se un giorno il Parlamento sarà abitato da onorevoli avatar. Che prenderanno il posto di deputati e senatori in carne e ossa. Solerti e pronti a fare dichiarazioni ai tg, alle agenzie di stampa, a lavorare nelle Commissioni, a votare in Aula. Con risultati difficili da prevedere senza una gestione oculata delle nuove tecnologie. A porre il quesito sotto formas di provocazione è stato il parlamentare di Forza Italia Paolo Emilio Russo. Che ha lanciato sul profilo Instagram il suo ‘clone digitale’ con un video ‘girato’ dal suo scranno a Montecitorio. ”Questo potrei sembrare io, invece no, questo è il mio avatar”, si legge nel commento.

Intelligenza artificiale, la provocazione dell’azzurro Russo

”L’ho realizzato con un banale programma di intelligenza artificiale in pochi minuti”, spiega il deputato di azzurro usando la voce robotica del suo avatar. ”Lo utilizzerò di tanto in tanto per leggere i miei comunicati”. Un provocazione per mettere in guardia dall’uso improprio dell’intelligenza artificiale ‘applicata’ alla politica: ” “Se non ti sei accorto che non sono io, allora vuol dire che abbiamo un problema. Perché di qui a qualche mese con lo sviluppo della tecnologia sarà praticamente impossibile distinguere la realtà da un avatar”, aggiunge Russo che invoca regole chiare e serie. Terreno sul quale il governo Meloni sta lavorando da tempo. Il parlamentare conclude invitando a un po’ di attenzione in più “rispetto a quella che normalmente dedichiamo ai video che ci sono in rete”.