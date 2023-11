Il leone marino diventa predatore e azzanna lo squalo: il video che ha sorpreso anche gli esperti

I pescecani, in particolare gli squali bianchi, sono considerati i predatori per eccellenza del mare, ma il leone marino che vedete in questo filmato ha completamente ribaltato la narrazione tradizionale.

Il leone marino ripreso nella baia di Monterey in California

Il video, che proviene dall’account NatureIsMetal tramite la fotografa marina Loriannah , immortala uno squalo blu a cui viene brutalmente squarciata la gola da un leone marino nella baia di Monterey in California. Non è un esito che si vede con frequenza. Sui social i commenti si sono sprecati. Alcuni davvero pittoreschi: qualche utente ha letto nell’attacco del leone marino allo squalo addirittura una vendetta per tutti gli esemplari tradizionalmente divorati dai pescecani..

Questo esemplare ha riscritto la storia degli scontri con gli squali

“In questo incontro unico, il leone marino della California è davvero all’altezza del leone nel suo nome”, ha commentato un altra pagina social, sottolineando che “proprio come i re terrestri della savana africana, questo mammifero marino mette in mostra una viscerale dimostrazione di pura potenza mentre mira letteralmente alla gola di questa verdesca”.

Per gli etologi diversi fattori potrebbero spiegare questo insolito evento di predazione. Quando le fonti di cibo scarseggiano, i leoni marini potrebbero diversificare la loro dieta, arrivando a scegliere prede non convenzionali. Inoltre, se entrambe le creature competono per lo stesso pasto, l’animale potrebbe percepire lo squalo come una minaccia diretta. In tali scenari, adottare un atteggiamento proattivo, in cui la migliore difesa è un buon attacco, potrebbe essere stata la strategia di questo esemplare.

È anche plausibile che lo squalo preso di mira fosse giovane, malato o ferito, il che renderebbe più facile l’attacco. Di certo, il mammifero in questione ha ribaltato i ruoli, segnando un emblematico riscatto. Il che rappresenta anche un insegnamento della natura: non tutte le prede finiscono per soccombere.