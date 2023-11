Il giornale politico più prestigioso degli Usa incorona la Meloni: “La più concreta di tutti”

La testata politica più prestigiosa degli Usa, “politico.com” ha emesso il suo verdetto: Giorgia Meloni è la personalità politica più concreta in Europa. L’edizione europea – “politico.ue” – dell’influente testata americana, forse la più prestigiosa sul mercato editoriale on line degli Stati Uniti e una delle più lette nel Vecchio Continente, ha stilato la sua classifica annuale di personalità più influenti, assegnando lo scettro a Donald Tusk, che ha appena vinto le elezioni in Polonia, e a tre leader che guidano tre differenti categorie: concreto, dirompente e sognatore. Nella prima “top list”, quella dei leader che mantengono le promesse, nei fatti, vince l’Italia e il suo presidente del Consiglio.

“Politico.eu” promuove a pieno voti la Meloni

Tusk batte tutti tra i più “powerful“, potenti, influenti, mentre il premier italiano precede tutti nella sua categoria – i “deors, letteralmente le personalità fattive e concrete” – davanti a Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Andriy Yermak e Recep Tayyip Erdoan, Marine Le Pen e Christine Lagarde.

Politico.eu spiega che “l’ascesa di Giorgia Meloni alla presidenza italiana lo scorso anno ha fatto venire un brivido lungo la schiena dei centristi in tutto il continente e oltre. “Il prossimo anno elettorale sarà cruciale per Meloni, che è anche presidente dei Conservatori e Riformisti europei“, sottolinea la testata, osservando come non sia “un segreto che il Partito popolare europeo di centrodestra abbia corteggiato la leader italiana. Forse con un occhio a un’alleanza post-elettorale che potrebbe ridisegnare il panorama politico europeo“.

Grandi risultati nella politica estera

Bruxelles si aspettava che un membro di un partito post-fascista ottenesse un posto (e un voto) ai vertici del partito – spiega Politico.eu – rafforzando le fila dei ‘bambini ‘problematici dell’UE. “Kiev era pronta a che l’Italia si staccasse dal branco e cercasse di ammorbidire il sostegno all’Ucraina e di revocare le sanzioni contro la Russia. Ma un anno dopo essere diventata la leader della terza economia più grande dell’UE – sottolinea la testata – Giorgia Meloni ha sfidato le aspettative e ha costruito un significativo (seppur cauto) fan club. La Meloni si è mossa per attuare riforme costituzionali che aumenterebbero significativamente i poteri del primo ministro. E continua a gettare molta carne al fuoco per la sua base di estrema destra”.

Tusk vince per il “vento di cambiamento”