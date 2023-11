Gatto scomparso, indagata la moglie di Frassica: avrebbe lanciato sassi contro la casa dei vicini

Nessuna traccia del gatto Hiro, ma arriva un avviso di garanzia per la moglie di Nino Frassica, l’ex pornostar Barbara Exignotis, già nota come “Blondie”, finita nel mirino della Procura dopo la denuncia arrivata dai vicini di casa della famiglia del popolare comico italiano. Nel corso degli ultimi giorni, nei quali è stata aperta la caccia al gatto Hiro sparito all’inizio di settembre a Spoleto dove l’attore si trovava per alcune riprese televisive, la moglie dell’attore (ma anche la figlia della donna) è finita nei guai e risulta indagata per stalking e diffamazione: la querela sarebbe arrivata da una famiglia che abitava vicino la casa di Frassica e che secondo le accuse – poi ritrattate dalla moglie di Frassica – sarebbero responsabili di aver fatto scappare il gatto Hiro lasciando la porta aperta.

Gatto scomparso, nei guai la moglie di Nino Frassica

In questa guerra legale si inserisce anche un’altra famiglia, accusata di avere sequestrato il felino, che a sua volta ha presentato un esposto. Contro la finestra della sua vicina, Exignotis avrebbe lanciato alcuni sassi, sequestrati dalle forze dell’ordine. In diverse storie apparse sui social, Frassica e la moglie si erano detti certi che il gatto fosse tenuto all’interno di un’abitazione del centro storico di Spoleto. Il mio avvocato mi ha detto di stare in silenzio assoluto“, sono state le parole di Exignotis. “Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare – aveva detto Frassica in un video postato qualche tempo fa – cani molecolari, droni, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo”.

Le scuse di Barbara Exignotis

Interpellata dall’Ansa, la Procura spoletina ha spiegato di poter “solo confermare che a seguito di querela è stato aperto un fascicolo in relazione alla vicenda citata”. La famiglia Conti, autrice della denuncia alla moglie di Frassica, continua a smentire di avere un ruolo nella scomparsa del gatto. Il loro avvocato Fabrizio Gentili spiega che le sue assistite “non hanno mai visto questo gatto né in casa loro né altrove, hanno persino acconsentito a un sopralluogo delle forze dell’ordine che non hanno trovato alcuna traccia di Hiro nella loro abitazione”.

“Io sono distrutta. Prendo Xanax, Frontal, Prozac da quando Hiro è entrato in quella maledetta casa. Chiedo scusa”, aveva detto ai vicini durante una lunga diretta su Instagram Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica, qualche giorno fa.