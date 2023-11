Funerali di Nino Strano, le lacrime di La Russa: “Abbiamo fatto politica nella stessa fiamma, quella terrena” (video)

Grande commozione questo pomeriggio a Catania per i funerali dell’ex senatore Nino Strano, figura storica della destra catanese, spentosi all’età di 73 anni lo scorso sabato. In una cattedrale molto affollata erano presenti, tra gli altri, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino, e il senatore di Salvo Pogliese.

«Con Nino siamo stati amici da sempre. Ci legano anche date – ha detto commosso La Russa nel suo intervento in cattedrale – entrambi abbiamo avuto il primo figlio nello stesso anno. Abbiamo fatto politica nella stessa fiamma, quella terrena, e abbiamo condiviso tante cose belle e qualcuna meno bella. Ma soprattutto abbiamo condiviso la vita che mano a mano passava ma che per lui è stata troppo breve e dolorosa nell’ultimo periodo».

Cattedrale di Catania stracolma per i funerali di Nino Strano

Tra i presenti anche l’ex Governatore dell’Isola e leader Mpa, Raffaele Lombardo oltre al vice coordinatore regionale di FdI, Basilio Catanoso e quello provinciale etneo Alberto Cardillo e l’ex parlamentare di An Fabio Granata.

Poco prima di entrare nella cattedrale, La Russa aveva dedicato altre parole toccanti per l’amico scomparso. «Oggi sono qui come Ignazio e non come Presidente del Senato. Per me Nino, quando le traiettorie della vita e della vita lo hanno consentito, è stato uno degli amici più cari. Abbiamo fatto fatto insieme le vacanze, azioni politiche, e quello che nessuno può dimenticare è il suo umorismo, la sua verve e la sua gioia di vivere. Pensare che non c’è più è una cosa inconciliabile con la logica».