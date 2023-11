Francia sconvolta per la morte di Thomas, sedicenne ucciso perché bianco. Sette fermati. Era tutto pianificato

Sette persone sono state fermate due giorni dopo l’aggressione in una festa a Crépol, in un piccolo comune francese nel dipartimento della Drone nei pressi di Valenza nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. L’aggressione ha portato alla morte di Thomas, un sedicenne, colpito perché bianco. Diciassette i feriti. Il gruppo degli aggressori proveniva dai quartieri difficili di una vicina città. E si sarebbero presentati con i coltelli. Hanno atteso che uscissero man mano i partecipanti per colpire alla cieca. Sul giornale locale Dauphiné, un testimone ha detto di avere sentito chiaramente la frase: «Siamo qui per accoltellare dei bianchi».

Actions spontanées partout en France, où la jeunesse se mobilise après la mort de Thomas, 16 ans à la suite de l’attaque du village de Crépol https://t.co/krFVxqkXeC pic.twitter.com/xlctkzSj29 — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 22, 2023

Quello che è successo a Crépol “è razzismo anti-bianco. Purtroppo nessuno ne parla ma è il cuore della questione. Si tratta di una guerra etnica sottostante che segna le premesse di una guerra civile. E’ terrificante”. Ad affermarlo ai microfoni della radio francese ‘Rmc’ è Marion Maréchal, la vicepresidente del partito di ultradestra Reconquete e nipote di Jean-Maire Le Pen, il fondatore del partito di estrema destra Front National.

Rispondendo alla giornalista che gli chiedeva dell’aggressione venerdì scorso di Mourad, un giardiniere di 29 colpito da un 76enne con un cutter dopo avere proferito insulti razzisti, Marechal ha spiegato: “Non mi potere chiedere di reagire a un’aggressione che è da condannare con insulti razzisti e un’incursione omicida, premeditata, che ha provocato la morte di un giovane di 16 anni e 17 feriti di cui 3 gravi. Per un Mourad aggredito in questo paese ci sono 100 Thomas aggrediti o uccisi”.

L’esponente di Reconquete, il partito guidato da Eric Zemmour, ha puntato il dito contro la mancanza di fermezza della classe politica francese e ha chiesto “di smettere di importare sul nostro territorio centinaia di migliaia di persone che odiano la Francia”.