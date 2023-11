Fiorello ride della celtica e sfotte “TeleSchlein”: «Ci sarà “Uno mattina mi son svegliato”»

Forte anche degli ottimi ascolti della prima puntata della seconda stagione di Viva Rai2!, che ha incassato il 20,1% di share e oltre un milione di spettatori, Fiorello se la ride sulle polemiche: da quelle che hanno investito l’esordio del programma per la comparsa in video di un addetto alla sicurezza con la croce celtica al collo a quelle sulle performance della Rai in presunta versione TeleMeloni, fino alla tanto pompata fuga verso La7 dei conduttori “colti”, ultimo dei quali Corrado Augias. “Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l’obelisco di Mussolini dietro”, ha scherzato lo showman, per poi passare a descrivere i programmi della futura TeleSchlein, dove “Uno Mattina” diventerà, per esempio, “Uno Mattina mi sono svegliato…”.

Fiorello scherza sulla celtica e sulla fuga dei “colti”: “Noi siamo la Rai, ignoranza totale!”

Sfogliando come di consueto i giornali, Fiorello si è soffermato sull’affaire celtica, che tanto ha agitato i social e portato l’azienda ad ammonire i responsabili della società Amt Dual Service, che si occupa della sicurezza, affinché “non succeda mai più”. “La croce celtica l’ho regalata io. Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati. Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball”. “Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare. Pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l’ho rimproverata dicendole ‘Ma come, stai davanti alla televisione?’ e lei mi ha risposto: Sto guardando La7, sto studiando!”, ha poi proseguito Fiorello, scherzando sul fatto che “oramai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu”.

Da “Uno Mattina mi sono svegliato” a “Chi vuol essere proletario”: ecco TeleSchlein dopo TeleMeloni

C’è poco da preoccuparsi, comunque. Dopo TeleMeloni, ha annunciato Fiorello, arriverà TeleSchlein e i cambiamenti saranno significativi. “Chi vuol essere proletario” prenderà il posto di “Chi vuol essere milionario”; “Il mercante alla festa dell’Unità” quello del “Mercante in fiera”; “Rivoluzione a catena” sostituirà “Reazione a catena”. “L’unico titolo a non cambiare sarà ‘Uno mattina’ che resterà normale, ma con il sottotitolo ‘si sono svegliato’…”, ha chiarito Fiorello, canticchiando l’incipit di Bella ciao, bloccandosi però poco dopo: “Fermi tutti! Dopo due strofe di Bella ciao, l’obelisco di Mussolini (prima inquadrato sullo sfondo del glass di Viva Rai2!, ndr) si è ammosciato, si è piegato!”.

“Nove Cenerentola? Noi siamo la Bella Addormentata”

Quanto alle polemiche sugli ascolti, in particolare in riferimento a un articolo della Stampa che titolava sul fatto che “Con Fazio e Crozza, la Cenerentola Nove supera Rai2 in prima serata”, Fiorello ha chiesto: “Ma Cenerentola de che?”. “Quella è la Warner Bros, ragazzi! Quelli hanno i miliardi, sicuramente comprano gli ascolti”, ha proseguito, aggiungendo subito dopo: “È grave quello che ho detto? Ma si scherza! Ma ti pare che la Warner compra gli ascolti? E poi, gli ascolti non si possono comprare, perché, se si potessero comprare, noi lo avremmo già fatto: figurati se Roberto Sergio non si metteva lì a comprare gli ascolti!”. “Noi che possiamo fare? Se il Nove è la Cenerentola, noi di Rai2 siamo la Bella Addormentata della Rai, stiamo per adesso dormendo. A Fazio e Crozza, faccio tanti auguri, crescerete sempre di più negli ascolti”, ha poi chiosato lo showman, puntando scherzosamente sulla classica scaramanzia nel mondo dello spettacolo.

Lo “scoop” su Sanremo 2025

Infine, lo scoop quotidiano: “Ho uno scoop sul Festival di Sanremo del 2025: non lo presenterà un personaggio della Rai!”. “Non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del… 6”, ha continuato a scherzare Fiorello, saltando il numero 5 e aggiungendo: “Chi ha orecchie per intendere, intenda”.