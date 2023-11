Finti contratti di lavoro per regolarizzare 93 immigrati e fargli avere il sussidio: 11 arresti a Brescia

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Bergamo, in sinergia con le fiamme gialle bresciane, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali emessa dal gip del tribunale di Brescia, su richiesta del pm bresciano, nei confronti di 11 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, in relazione a condotte di truffa ai danni dello Stato, permanenza illecita di cittadini stranieri nel territorio nazionale e all’indebita percezione di prestazioni erogate da Enti previdenziali e assistenziali.

Come ricostruisce il Giornale di Brescia, nell’ambito dell’inchiesta del pubblico ministero Erica Battaglia è emersa la presunta organizzazione criminale che, tramite aziende appositamente create, «vendeva» false assunzioni a centinaia di extracomunitari, per vari utilizzi (ottenere permesso di soggiorno, disoccupazione, cassa integrazione o misure alternative al carcere).

In particolare, il provvedimento prevede la custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, nonché l’obbligo di dimora nei confronti di 11 indagati, tutti residenti in provincia di Brescia. L’operazione si inserisce in una complessa