FdI: “Nessuno scontro governo-magistratura: sulle parole di Crosetto tempesta immotivata”

“Nessuno scontro governo-magistratura. Un governo a guida Fratelli d’Italia non può che essere al fianco dei servitori dello Stato, magistrati compresi”. È quanto si legge in un commento pubblicato sul mattinale di FdI “Ore 11”, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos. Nel commento, che parte dalla “tempesta immotivata” scatenata intorno alle parole di Guido Crosetto, si sottolinea anche come “settori minoritari della giurisdizione interpretino il loro ruolo, al di fuori dei limiti dell’ordinamento, per contrastare l’azione del governo”, chiarendo che è “in questo contesto che si collocano le parole del ministro”.

Intorno alle parole di Crosetto una “tempesta immotivata”

“Le parole del ministro Crosetto hanno innescato nuovamente la preventiva difesa dell’Anm che accusa a sua volta l’esecutivo, mentre a sinistra si chiede che il ministro riferisca in Parlamento strumentalizzando le sue parole, e se Crosetto si è detto disponibile, ha anche precisato la sua fiducia nella magistratura così come la stessa è stata garantita dal governo in tutte le occasioni”, si legge nel mattinale di FdI, che prosegue sottolineando che “sulle parole del ministro Crosetto si è scatenata una tempesta immotivata”. “Fratelli d’Italia e il governo Meloni – è la precisazione – hanno grande stima per l’operato della stragrande maggioranza dei magistrati, che fanno con serietà e dedizione il proprio lavoro spesso in condizioni molto difficili”.

Dal governo Meloni “stima e appoggio” alla magistratura

“Non è un mistero per nessuno però – prosegue il commento – che esiste una piccola parte politicizzata della magistratura che si schiera apertamente e contro qualsiasi governo non schierato a sinistra. Le reazioni delle opposizioni e del vertice dell’Anm alle parole del ministro Crosetto sono veramente sproporzionate. Il primo anno di governo Meloni, e il lavoro svolto a suo sostegno da FdI, sono sempre andati nel verso del rafforzamento, che con strumenti normativi e con atti concreti, del lavoro della magistratura, nei cui confronti la stima e l’appoggio sono sempre stati manifestati senza riserve”.

Ma esiste “l’estrema politicizzazione di una parte della magistratura”

“Al tempo stesso però – si precisa – nessuno può negare che settori minoritari della giurisdizione interpretino il loro ruolo, al di fuori dei limiti dell’ordinamento, per contrastare l’azione del governo, sia con propri provvedimenti – si pensi a quelli in materia di immigrazione, in aperta violazione del diritto europeo e italiano -, sia con dichiarazioni ostili: si pensi alla proposta di riforma costituzionale, bollata come pericolo per la democrazia. Tutto questo avviene alla luce del sole, in scritti che compaiono su riviste dell’ala sinistra della magistratura associata, e in interventi in convegni e dibattiti. È in questo contesto che si collocano le parole del ministro della Difesa, circa il vestito di opposizione che queste frange della magistratura mostrano di aver indossato. Siamo convinti che gran parte degli italiani vorrebbero che le istituzioni svolgessero il proprio compito con serietà e imparzialità, e che non giova a nessuno – conclude il commento pubblicato su Ore 11 – l’estrema politicizzazione di una parte della magistratura”.