Fallimento Capitale, FdI dà i voti a Gualtieri: bocciato su tutta la linea, traffico, rifiuti, cantieri eterni

Fallimento Capitale, a due anni dall’insediamento della giunta Gualtieri il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia traccia un bilancio buio della amministrazione capitolina. “Il sindaco di Roma del Pd non ha risolto neanche uno dei suoi problemi essenziali”. Così i consiglieri Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Federico Rocca e Rachele Mussolini, che hanno tenuto in Campidoglio una conferenza stampa sul biennio Gualtieri.

Fallimento capitale, FdI dà i voti a Gualtieri

”La città continua ad essere sporca e gli spazzini di quartiere più volte annunciati non si vedono. Il traffico è in costante aumento, anche a causa di cantieri che aprono in contemporanea senza un coordinamento efficace. Eppure – dicono i consiglieri del partito di Giorgia Meloni – era noto a tutti che il Giubileo ci sarebbe stato nel 2025! I servizi di trasporto pubblico sono indecenti e troppo spesso ci mostrano le immagini di persone disabili prese in ostaggio nelle stazioni perché ascensori e scale mobili sono fuori servizio”.

E ancora: i Municipi, stremati dalla mancanza di personale motivato e qualificato, restituiscono le deleghe affossando anche quel minimo decentramento amministrativo conquistato negli anni. La lista dei buchi neri è lunga.

Traffico, trasporti, degrado. E il Giubileo?

“Molti progetti giubilari – spiegano da Fratelli d’Italia – sono in ritardo e il rischio di aprire l’anno santo con i cantieri aperti è reale. La nostra, a differenza di Gualtieri, non è una narrazione ma una tragica constatazione della realtà”. Sulla sua pagina Facebook Mariacristina Masi lancia un vero e proprio j’accuse contro il primo cittadino di provata fede dem. “Sono due anni di fallimento della Giunta, se valutiamo i risultati rispetto al degrado della città. Basti pensare al verde pubblico. Le politiche attuate si sono dimostrate improvvisate e hanno prodotto solo degrado”, scrive.

Masi: l’Ama è in tilt, la giunta in affanno

“Prima si è scelto, nel 2021, di scaricare sui Municipi la competenza delle aree al di sotto dei 20000 mq, senza destinare personale sufficiente e le risorse necessarie. A settembre, dopo che i Municipi sono andati in difficoltà e la città è diventata una giungla, c’è stato un passo indietro con una memoria di Giunta che chiede di valutare se Ama possa occuparsi anche di questo onere. Come se riuscisse a far fronte con facilità a quanto già ha in carico. Ad oggi non sappiamo come si procederà”.

Gualtieri come pensa di accogliere i pellegrini?

La verità – conclude la consigliera capitolina – è che la Giunta annaspa, nonostante i proclami, mentre Roma rischia di presentarsi all’appuntamento del Giubileo senza i requisiti fondamentali per dare di sé un’immagine dignitosa. Il verde nel degrado, cantieri ovunque e gli interventi sul trasporto pubblico in netto ritardo, così Gualtieri pensa di accogliere i pellegrini?”.