Dublino, algerino accoltella tre bambini e una maestra. La destra in piazza contro l’integralismo

Cinque persone, tra cui tre bambini, sono state portate in ospedale dopo un sospetto accoltellamento nel centro di Dublino. Lo ha riferito l’emittente irlandese Rte, precisando che l’attacco con coltello è successo poco dopo le 13.40 ora locale in Parnell Square East, non lontano da una delle strade più trafficate della città, O’Connell Street. Le vittime sono un uomo, una donna e tre bambini piccoli. Uno dei bambini e la donna sono ricoverati per ferite gravi. Tutto è accaduto all’ora d’uscita dall’istituto scolastico, la Gaelscoil Choláiste Mhuire, nella centralissima Parnell Square.

Poco dopo, un uomo, probabilmente algerino, è stato arrestato. Lo ha confermato il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, che si è detto “scioccato” per l’accaduto. “Sono in contatto con la ministra della Giustizia che mi tiene aggiornato. I fatti stanno ancora emergendo”, ha aggiunto Varadkar, citato dai media britannici. Una testimone oculare ha raccontato all’emittente Rte come lei e un altro passante abbiano disarmato l’uomo armato di coltello. Siobhan Kearney ha descritto la scena come “una bolgia totale”.

Dublino, la polizia non è certa della pista terroristica

La Garda, la polizia irlandese, ha inizialmente accantonato un’ipotetica pista terroristica; salvo poi precisare di non voler per ora escludere a priori “alcun movente” e di non confermare come certa né la versione del possibile raptus di uno squilibrato, né quella d’un attacco motivato da un qualche delirio personale. Intanto, in piazza, sono scesi simpatizzanti della destra nazionalista per denunciare la minaccia dell’Islam integralista.

