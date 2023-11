“Droga nello champagne di una deputata per stuprarla”: chi è il senatore arrestato a Parigi

Un senatore francese è stato arrestato con l’accusa di aver drogato una deputata per approfittare di lei sessualmente: Joel Guerriau, del gruppo Les Independenats (centrodestra), 66 anni, è stato trovato positivo a diverse sostanze stupefacenti. I fatti risalgono alla notte tra martedì e mercoledì.

La vittima, Sandrine Josso ha 48 anni ed è una deputata dei MoDem, (centrosinistra): si trovava a casa del senatore, che le avrebbe fatto bere un bicchiere di champagne dove era disciolta la sostanza. Dalle analisi è emerso di trattava di ecstasy.

L’ecstasy messo nella coppa di champagne all’insaputa della donna

Il senatore Guerriau rischierebbe fino a cinque anni di carcere e una multa di 75 mila euro. Secondo una fonte vicina al dossier la deputata, la cui identità al momento non è stata confermata, avrebbe raccontato agli investigatori che sarebbe stata invitata da Guerriau a casa sua a Parigi martedì scorso. Dopo aver bevuto una bevanda si sarebbe sentita male e avrebbe deciso di lasciare l’appartamento del senatore. Successivamente la deputata ha sporto denuncia. Dagli esami medicali è emerso che la donna era positiva all’ecstasy.

Il difensore del senatore arrestato: “Non è come sembra, volevano solo sballarsi”

La deputata non ha parlato di un’aggressione sessuale durante la sua udienza. Guerriau è stato ascoltato dagli investigatori della polizia giudiziaria. Nel corso della perquisizione che è stata effettuata a suo domicilio in sua presenza una bustina di ecstasy è stata ritrovata. Una perquisizione è stata effettuata anche nel suo ufficio del Senato. «Siamo molto lontani dall’interpretazione scabrosa che si può dedurre dalla lettura dei primi articoli di stampa», ha spiegato a France Info Remi-Pierre Drai, il legale del senatore.

Chi è Joel Guerriau

Guerriau, 66 anni, è un ex dirigente bancario che prima di entrare in Senato è stato sindaco di Saint-Sebastien-sur-Loire, un piccolo comune ad ovest della Francia. Guerriau è stato eletto senatore nel 2011, è vice presidente della Commissione Affari esteri, della Difesa e delle Forze armate. Membro del gruppo Les Independants al Senato, Guerriau ha aderito nel 2022 al partito Horizons dell’ex premier francese Edouard Philippe. Il ministro della Transizione ecologica, Christophe Béchu, che è anche segretario generale di Horizons ha affermato ai microfoni di ‘France Inter’ che Guerriau “chiaramente non potrà rimanere nel partito se ci sarà un dubbio”. Sabato mattina è prevista una riunione del partito che affronterà il tema.