De Luca show da Fedez: “A Sanremo ti slinguazzavi con un lombrico. A certi rapper darei le vergate”

“Ti ricordo il Festiva di Sanremo quando eri avvinghiato con un lombrico e ti slinguazzavi con un mollusco, che zozzeria, non lo fare più”: è un Vincenzo De Luca scatenato nel podcast di Fedez, “Mucchio selvaggio”. Il governatore della Campania dopo l’ospitata a “Che tempo che fa” continua la sua passeggiata pop, fuori dai talk show politici.

De Luca, ospite di “Muschio Selvaggio”, il podcast condotto da Fedez con Davide Marra, ne ha per tutti. A cominciare dall’autore di Gomorra. «Io e Roberto Saviano seduti allo stesso tavolo? Se fosse Monica Bellucci sarebbe meglio». Sui rapper criminali, come nel caso del rapper milanese Shiva, arrestato per tentato omicidio, De Luca propone “il metodo Singapore”. “Vanno presi a vergate come fa la polizia di Singapore con le bacchette di bambù».

De Luca da Fedez spara ad alto zero contro i dirigenti del Pd, a partire dalla Schlein

Non mancano gli attacchi ai compagni di partito. Contro di loro De Luca usa metaforicamente il lanciafiamme. «I contenuti programmatici della Schlein sono flebili. E la dialettica? Peggio”, dice De Luca tra le risate di Fedez. «Nel patrimonio del Pd ci sono militanti puri che credono nei valori e c’è una rete di amministratori impegnata spesso in condizione di totale solitudine, prendendosi poi anche avvisi di garanzia per stupidaggini come l’abuso in atto d’ufficio. Poi – prosegue il governatore – abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresenta nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi» infierisce De Luca il quale propone una riflessione: «Dobbiamo capire in questi dieci anni chi diavolo ha diretto il partito per arrivare a questo disastro».

Il commento virale al podcast del governatore: “Grande Crozza”

A tale proposito, il governatore campano incenerisce anche «l’amico Pierluigi Bersani: è il padre di una grande puttanata politica che è Articolo 1, però non posso dirgli niente, se è amico è amico. Però è stata una puttanata, un atto di velleitarismo politico», conclude De Luca con la sua colorita sintesi dialettica. Un podcast che ha incassato un poderoso numero di visualizzazioni e sotto il quale campeggia, al primo posto tra i commenti più apprezzati, quello di Mattia: «Grande Crozza, sontuoso! Chissà cosa avrebbe detto il vero De Luca».