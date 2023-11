Corteo per le donne? No, c’è la festa della sinistra. Schlein ammette: “Ho altri impegni”

Mi si nota di più se vado o se non vado? Meglio un corteo contro la violenza sulle donne o una bella festa di partito, quello di sinistra, a Perugia? Il dubbio di Elly Schlein è di quelli clamorosi, ma lei sgombera il campo dagli equivoci con i suoi soliti equilibrismi. “Il Pd ha sempre partecipato e parteciperà anche domani”, ha detto oggi a proposito della manifestazione di domani a Roma, “Non una di meno”, organizzata per dire no alla violenza di genere e ai femminicidi.

Corteo contro la violenza sulle donne, il probabile forfait di Elly Schlein

Il motivo del possibile forfait la segretaria del Pd non lo dice, però. “Io sono a Perugia al mattino, se farò in tempo parteciperò volentieri come ho sempre fatto. Ma non userei in modo strumentale questo appuntamento”.

Il problema è che domani a Perugia la Schlein deve provare a rimettere in piedi i pezzi del “campo largo”, la politica politicante allo stato puro. In Umbria, infatti, c’è il terzo Congresso Nazionale di Sinistra Italiana “La vita che verrà” che proseguirà fino a domenica 26 novembre. Hanno finora annunciato la loro presenza, oltre alle delegate e ai delegati eletti nei congressi provinciali di SI, nelle settimane scorse, tra gli altri la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein, il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Tutti a Perugia, a provare a fare cartelli elettorali, domani. E a Roma?

“Non una di meno”: a Roma gente da tutta Italia

Nella Capitale, domani, arriveranno bus da tutta Italia, anche se parte del sud confluirà al corteo di Messina, sempre domani, sabato 25 novembre. L’appuntamento è alle 14.30 al Circo Massimo. Il corteo si snoderà fino a San Giovanni. Forse sarà presente Elena, la sorella di Giulia. Sicuramente in piazza ci saranno le sue parole ispirate ai versi della poeta Cristina Torre Càseres.

“Se domani non torno, sorella distruggi tutto, Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima” sarà lo slogan di apertura del corteo.