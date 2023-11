Calcio, FdI contro il “caro biglietti”: sì unanime alla risoluzione e parere positivo del governo

Rendere economicamente più accessibili i biglietti delle partite di calcio nei settori popolari dello stadio. È quanto prevede una risoluzione approvata all’unanimità in Commissione Cultura, primo firmatario il deputato di FdI Alessandro Amorese, con il parere favorevole del governo. Nello specifico la risoluzione impegna l’esecutivo a sensibilizzare la Lega Calcio, tanto di Serie A quanto di Serie B, a prevedere un calmiere dei prezzi e una serie di agevolazioni per evitare che lo stadio diventi un luogo d’elite. “Sono orgoglioso di questo voto all’unanimità”, ha commentato Amorese, spiegando che le agevolazioni andranno a vantaggio soprattutto di “giovani di ogni fascia sociale, disoccupati e studenti”, che storicamente frequentano quei settori.

Amorese: “Vogliamo che i settori popolari dello stadio tornino a essere davvero popolari”

“I prezzi nei settori popolari, da sempre contenuti, sono infatti decisamente aumentati negli ultimi anni e, a differenza di altre nazioni europee, variano da partita a partita. Con questa mozione vogliamo che i settori popolari degli stadi tornino ad essere davvero ‘popolari’, com’erano una volta”, ha spiegato Amorese, che è capogruppo di FdI nella Commissione Cultura, competente anche per lo sport. “Chiediamo inoltre al governo – ha proseguito – di attivarsi con l’Autorità di settore affinché convochi un tavolo tecnico con gli operatori della comunicazione per trovare possibili soluzioni che permettano l’accesso alla visione degli eventi anche alle persone meno abbienti. Questo varrà non solo per le partite in presenza, ma anche per gli abbonamenti dei servizi in streaming, anch’essi colpiti dal caro prezzi”.

Frassinetti: “Dal governo parare favorevole. Bisogna incentivare la presenza di famiglie e giovani allo stadio”

Il parere favorevole del governo è stato espresso in Commissione dal sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti. “Gli stadi – ha detto – sono sempre più vuoti, quando invece bisognerebbe incentivare la partecipazione di famiglie e giovani a sostegno di quello che è il nostro sport più seguito e popolare. Con queste agevolazioni e calmierando i prezzi, vogliamo andare incontro ai tifosi che da sempre frequentano le nostre curve e che hanno – ha concluso il sottosegretario Frassinetti – in questi ultimi tempi, subito forti aumenti dei prezzi dei biglietti”.