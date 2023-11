Caivano, Ciriani: “Da qui riparte la legalità”. Don Patriciello: “Qualcosa di bello sta succedendo”

“Siamo qui, senza produrci in polemiche politiche, per provare a dare risposte concrete. Ci stiamo provando, abbiamo scelto questa data perché alla Camera oggi si converte in legge il decreto legge Caivano. Questa città può diventare il simbolo di una rinascita di legalità, spirituale, culturale, stimolo per altre zone d’Italia”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante un nuovo sopralluogo a Caivano, la zona degradata a due passi da Napoli teatro di violenze e stupri.

Caivano, Ciriani: simbolo di rinascita per tutti

La prima tappa della visita è l’incontro con don Patriciello e con il Commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano. “Lo Stato si riprende la centralità del suo ruolo, i cittadini hanno tenuto testa alta in momenti difficili”, ha concluso il ministro di Fratelli d’Italia. “Se ai camorristi del Parco Verde si sta dando fastidio, significa che si sta facendo qualcosa di buono”, così don Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano.

Don Patriciello: qualcosa di bello sta succedendo

“Tutti si sono accorti che qualcosa di bello sta succedendo. Non abbiamo mai visto tanta polizia al Parco Verde, è un motivo di gioia per le persone oneste, di poca gioia per le disoneste. Non ci stancheremo mai di ringraziare le forze dell’ordine“. L’incontro a quattro si è svolto nella Chiesa San Paolo Apostolo: presenti oltre a don Fraticiello il ministro Ciriani e con il Commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano Ciciliano.