Belpietro: Scholz studia accordi in Africa per trattenere lì i richiedenti asilo, imita il “modello Meloni”

Maurizio Belpietro oggi apre La Verità, da lui diretto, con una notizia che non mancherà di imbarazzare la sinistra e il Pd. Il cancelliere tedesco Scholz sta pensando, anche lui, di esternalizzare il problema migranti. Insomma intende imitare il “metodo Meloni” che ha condotto all’accordo Italia-Albania tanto vituperato dalla cupola progressista.

Belpietro: Scholz vuole fare coi paesi africani ciò che Meloni ha fatto con l’Albania

La notizia si ricava dal Wall Street Journal. Il quotidiano spiega che la Germania sta studiando un accordo con Kenya, Ghana, Senegal, Marocco e altri Paesi del continente per «ospitare alcuni richiedenti asilo in attesa delle loro domande di accoglienza». Processo che, precisa il giornale americano, «a volte può richiedere anni».

Belpietro: esternalizzare il problema migranti, altro che Guantanamo

“In pratica – commenta Belpietro – la Germania si appresta a fare quello che intende fare l’Italia, cioè mandare i migranti il più lontano possibile. Con la differenza che Giorgia Meloni ha scelto l’Albania, che sebbene non faccia parte dell’Unione è pur sempre Europa, mentre i tedeschi meditano di raggiungere intese direttamente con l’Africa. Certo, mentre da noi si usano toni apocalittici contro la decisione di trasferire tremila extracomunitari a Tirana e si parla di deportazione, tirando addirittura in ballo Guantanamo, i tedeschi sostengono di voler «solo» esternalizzare il controllo e la gestione dei flussi migratori”.

Il Fatto travisa le parole di Edi Rama

Come la mettiamo dunque con la nostra sinistra sempre pronta a stracciarsi le vesti per ogni misura che mira a contenere l’immigrazione illegale? Continua da noi, a dispetto di ogni logica, la criminalizzazione dell’accordo Italia-Albania. Oggi Il Fatto cerca di far dire a Edi Rama che l’accordo “non funzionerà”. Una pretesa illogica visto che lo ha firmato il presidente albanese per “dare una mano” all’amica Italia.

Migranti in Albania, Edi Rama: nel Pd sono pazzi

E infatti Edi Rama non ha detto questo, ha detto che “dal punto di vista della fattibilità non saprei dire se funzionerà male, bene, molto bene o se non funzionerà del tutto, perché è una prima volta in assoluto per un accordo di questo tipo. E poi starà al governo italiano provare che funziona, visto che tutta l’amministrazione di questa operazione è a carico suo”. Ciò che Edi Rama ha veramente detto, invece, è che quelli del Pd sono “pazzi” e che la sinistra italiana “fa ridere”. Come dargli torto?