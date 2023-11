Baricco alla Rai al posto di Augias? Capezzone ironizza, Fiorello fa battute: qua siamo incolti, non vogliamo i laureati

I vertici Rai stanno studiando come mettere le pezze a molti buchi di ascolti e di volti di questo inizio stagione. Lo riferisce Il Giornale che dà anche un’altra notizia. Dopo l’ultimo addio di Corrado Augias, ai attende il ritorno certo di Giletti e si vocifera di un approdo di Alessandro Baricco. Sarebbe una sorta di ripescaggio, dopo i fasti del veltronismo e del renzismo. Ironizza Daniele Capezzone nella sua rassegna stampa mattutina: “Baricco? E questa sarebbe l’egemonia culturale della destra?”.

Ancor più caustico Fiorello che sulla notizia ha scherzato durante la terza puntata di “Viva Rai 2”, dove è stata ospite Paola Cortellesi. “Ma come Baricco? Alla Rai sono impazziti? Tutta la cultura se ne va a La7 e prendono un plurilaureato? Uno scrittore? Ci stiamo liberando della cultura e adesso la fate tornare?”. Anche nelle precedenti puntate Fiorello aveva ironizzato sulla Rai “incolta” dopo gli addii che si sono susseguiti. “Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati… Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare. Pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l’ho rimproverata dicendole ‘Ma come, stai davanti alla televisione?’ e lei mi ha risposto ‘Sto guardando La7, sto studiando!’. Oramai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu”.

Il programma di Fiorello sta andando molto bene e viaggia attorno al 20% di share. Un vero e proprio boom di ascolti si registra in Sicilia e Calabria per ‘Viva Rai2!’. A rivelarlo è il colosso pubblicitario OmnicomMediaGroup, secondo una dettagliata ricerca pubblicata da Libero. Sono impressionanti le percentuali che arrivano dal Mezzogiorno, pur considerando che anche al nord il format di Rai 2 ha debuttato con percentuali notevoli. Addirittura un plebiscito per Fiorello arriva direttamente dalla Sicilia: punte del 40% di share, quasi come una puntata di Sanremo. Anche la Calabria ha rappresentato uno zoccolo duro sfiorando il 25% per il varietà mattutino, che quest’anno viene trasmesso in diretta dal Foro Italico.