Bambino ricoverato con ustioni alla gola, ritirato dalle farmacie un integratore per il sistema nervoso

Aveva ingerito un integratore per migliorarne la concentrazione, ma forse la dose era sbagliata o non miscelata nel modo giusto. Sta di fatto che un bambino campano di sei anni è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso con ustioni alla gola e allo stomaco provocate, con tutta probabilità, da un integratore alimentare chiamato Alka Water, prodotto dalla Vivere Alcalino. L’Asl di Brindisi, sede dell’azienda, e il Nas dei carabinieri di Taranto ne hanno bloccato il commercio e ritirato le confezioni in circolazione in tutta Italia.

L’integratore ritirato viene utilizzato anche dai bambini

integratore alimentare Alka Water “consigliato per il mantenimento di nervi sani e il corretto funzionamento del sistema nervoso” che si acquista nelle farmacie e nelle parafarmacie. Una delle ipotesi è che “il prodotto abbia un contenuto elevato di idrossido di potassio, tale per cui l’ingestione di 5 gocce, definite come dose consigliata, determini un effetto caustico. Nello specifico la soluzione contenuta nella boccetta ha un ph di circa 14, condizione che determina un rischio certo per la salute”. La posologia del prodotto dice che va utilizzato sempre in diluizione. Viene suggerito di sciogliere cinque gocce in un litro d’acqua. Ma secondo il ministero il ritiro era doveroso anche per mancanza di chiarezza. A metà ottobre, come racconta oggi un articolo di Repubblica , un bambino campano finisce al Santobono di Napoli con “lesioni all’esofago e allo stomaco, impostato trattamento da caustici corrosivi”, poi arriva il responso: la colpa è dell’Alka Water “consigliato per il mantenimento di nervi sani e il corretto funzionamento del sistema nervoso” che si acquista nelle farmacie e nelle parafarmacie. Una delle ipotesi è che “, tale per cui l’ingestione di 5 gocce, definite come dose consigliata, determini un effetto caustico. Nello specifico la soluzione contenuta nella boccetta ha un ph di circa 14, condizione che determina un rischio certo per la salute”. La posologia del prodotto dice che va utilizzato sempre in diluizione. Viene suggerito di sciogliere cinque gocce in un litro d’acqua.

La segnalazione del ministero della Salute su tutti i prodotti ritirati

Il ministero della Salute qualche giorno fa aveva già segnalato i richiami da parte del produttore di alcuni integratori alimentari a marchio Viverealcalino e Vitya. Il provvedimento era dovuto a un “alto contenuto di idrossido di potassio nei prodotti”. Il richiamo interessa tutti i lotti in commercio dei seguenti integratori per acqua alcalina, venduti in confezioni da 42 ml: