Auto esplode sul ponte tra Usa e Canada: almeno due morti. I media: “Attacco terroristico” (video)

Un’auto è esplosa sul Rainbow Bridge, il ponte che collega Usa e Canada, nelle vicinanze delle Cascate del Niagara e di un posto di blocco. I media americani parlano di un “probabile attacco terroristico”. Secondo quanto emerso, l’auto stava tentando di entrare negli Usa. Nell’esplosione vi sarebbero almeno due morti, i due passeggeri dell’auto, e sarebbe rimasti feriti, in modo non grave, un poliziotto e un passante. Le forze dell’ordine arrivate sul posto avrebbero riferito che nell’auto c’era anche altro esplosivo che non è deflagrato.

La Casa Bianca e il governo canadese seguono il caso

La Casa Bianca ha fatto sapere che sta “monitorando” la situazione, il ministro della Pubblica Sicurezza canadese Dominic LeBlanc ha affermato che il suo governo sta prendendo “estremamente sul serio” la situazione che è “molto grave”. Il ministro, però, non ha voluto rilasciare dettagli sulla possibile “origine” dell’esplosione, affermando che si tratta di una situazione “in evoluzione”. Il primo ministro Justin Trudeau poco dopo ha annunciato il rafforzamento della sicurezza al confine.

L’Fbi: “Situazione fluida”. I media Usa parlano di “probabile attacco terroristico”

“Poiché la situazione è fluida, questo è tutto ciò che possiamo dire in questo momento”, si legge anche nella nota dell’Fbi, che in un tweet ha scritto che si sta coordinando con le forze dell’ordine locali, statali e federali. Oltre al ponte interessato all’esplosione, sono stati chiusi per precauzione anche gli altri tre ponti sul Niagara tra Canada e Usa. Chiusi anche i valichi di frontiera. “L’esplosione è un tentato attacco terroristico”, è il titolo di Fox new, che cita proprie fonti.

Chiusi il ponte e i valichi tra Usa e Canada. Evacuati tutti gli uffici governativi nelle vicinanze

Su Facebook il membro dell’Assemblea dello Stato di New York, Michael Novakhov, ha scritto che sono stati chiusi ed evacuati anche tutti gli uffici governativi che si trovano nelle immediate vicinanze dell’esplosione. “Non sappiamo molto, solo che c’era un veicolo che cercava di entrare negli Stati Uniti e hanno bloccato entrambi i lati del ponte”, ha detto un portavoce dell’ufficio del sindaco delle Cascate del Niagara, Aaron Ferguson. Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha detto di essere stata informata dalle forze dell’ordine e di essere in viaggio verso il luogo dove si sono verificati i fatti. “Le agenzie statali sono sul posto e pronte ad assistere”, ha scritto su X, chiarendo che “sto andando a Buffalo per incontrare le forze dell’ordine e i soccorritori e aggiornerò i newyorkesi quando saranno disponibili ulteriori informazioni”, ha aggiunto Hochul.