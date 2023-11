Trattativa sugli ostaggi di Hamas, Usa ottimisti ma il 56% degli americani boccia Biden su Gaza

Il 56% degli americani disapprova il modo in cui Joe Biden sta gestendo la guerra di Israele nella Striscia di Gaza. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da Nbc, secondo cui quella percentuale sale al 70% tra gli elettori di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Solo il 34% degli interpellati approva il modo in cui il presidente americano sta gestendo il conflitto scoppiato dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Tra gli elettori democratici, il 51% approva la gestione di Biden, mentre il 59% di chi si dice indipendente e il 69% dei repubblicani la disapprova.

Israele-Hamas, avanzano le trattative per la liberazione degli ostaggi

Avanzano, intanto, i negoziati per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas e i contrasti tra le parti si sono ridotti nel quadro di intensi colloqui. A dichiararlo è stato oggi il viceconsigliere per la sicurezza nazionale di Washington Jon Finer durante il programma “State of the Union” della Cnn. “Quello che posso dire su questo in questo momento è che pensiamo di essere più vicini di quanto non lo siamo mai stati da quando questi negoziati sono iniziati settimane fa, che ci sono aree di divergenze e contrasto che sono state ridotte, se non eliminate del tutto”, ha affermato Finer parlando con Jake Tapper della Cnn, sottolineando comunque che si tratta di negoziati delicati e che non c’è alcun accordo attualmente ancora in vigore.