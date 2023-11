Atreju 2023, si mette in moto il cantiere. Renzi conferma la presenza e lancia una frecciata a Schlein

Il cantiere di Atreju si mette in moto. Lavori in corso a Castel Sant’Angelo, dove dal 14 al 17 dicembre andrà in scena la tradizionale festa dei giovani di Fratelli d’Italia, per la quale quest’anno è stato scelto lo slogan “Bentornato orgoglio italiano”. Davanti al monumento che sorge sulla sponda destra del Tevere, è iniziato – tra gru e camion – l’allestimento dell’area che ospiterà la kermesse di FdI. Una grande pista di pattinaggio e un maxi villaggio di Natale, secondo quanto si apprende, accoglieranno simpatizzanti e cittadini.

Matteo Renzi conferma la partecipazione ad Atreju

Ancora in via di definizione la lista degli invitati, che sarà probabilmente ufficializzata nella conferenza stampa di presentazione che si terrà nei prossimi giorni. Intanto, è arrivata dal diretto interessato la conferma della partecipazione del leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

La lezione di stile (e la frecciata) a Elly Schlein

“Vado ad Atreju perché mi hanno invitato a parlare di giustizia, ci vado volentieri, senza problemi. Sarei andato alla festa dell’Unità a parlare di Jobs act, ma lì non mi hanno invitato…”, ha detto Renzi, dando insieme una lezione di stile e una stilettata a Elly Schlein, che invece ha preferito evitare un confronto che deve aver considerato scomodo, sebbene gli avversari politici siano tradizionalmente ospiti abituali e sempre rispettati della kermesse.