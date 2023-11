Alba tragica sulle strade di Milano, terribile schianto tra tre auto: 2 morti, 3 feriti, 12 persone coinvolte

La notte di Halloween finisce in un’alba tragica nelle strade di Milano. Verso le 5 del mattino, un grave incidente in Viale Forlanini, nella direzione dell’aeroporto di Linate, ha coinvolto tre auto e lasciato sull’asfalto due morti e diversi feriti. Secondo le prime ricostruzioni, un auto a velocità sostenuta avrebbe causato un tamponamento con le due vetture che la precedevano. I deceduti sono il guidatore e il passeggero di una delle auto. Uno è morto sul posto. L’altro al San Raffaele. Al momento non si sa chi fosse alla guida. L’incidente è avvenuto circa all’altezza di via Taverna/svincolo direzione Linate. Sul luogo della tragedia sono al momento in corso i rilievi.

Grave incidente all’alba a Milano: morti due giovani di 24 e 26 anni. Tre i feriti, di cui due gravi

Da Viale Forlanini, luogo dello schianto che ha coinvolto 12 persone a bordo di tre auto, le notizie arrivano in maniera frammentaria. Le cause del terribile schianto sono ancora da accertare. L’unica tragica certezza al momento, è che in seguito a un tamponamento – la cui dinamica è ancora da ricostruire appunto – sono morti un ragazzo di 26 anni che si trovava alla guida di una delle vetture, e uno di 24 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale, dove poi è deceduto poco dopo. Tre i feriti.

Prima un tamponamento tra due auto, poi una terza si schianta sulle due vetture ferme, centrandole in pieno

Tre i veicoli coinvolti nell’impatto mortale. Secondo una prima ricostruzione sommaria degli accadimenti, l’incidente che ha coinvolto le tre vetture si sarebbe sviluppato in due diversi momenti. Prima ci sarebbe stato un tamponamento tra due auto. Poi, il sopraggiungere ad alta velocità di una terza vettura che le avrebbe centrate in pieno. Secondo quanto riferiscono tra gli altri Il Giornale e il sito del Tgcom24 sul grave incidente, allora, i due giovani deceduti nello schianto viaggiavano proprio sulla vettura che ha tamponato le altre due ferme sulla carreggiata, centrandole in pieno.

Grave incidente a Milano, una reazione a catena che ha coinvolto 12 persone, tra cui una bimba di 8 anni

Una reazione a catena che nello scontro ha travolto 12 persone: tra loro, anche una bambina di 8 anni che viaggiava in uno dei due veicoli coinvolti dal primo tamponamento. Tre persone sono state portate in ospedale. Due feriti gravi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Forlanini di Milano. Gli altri, invece, non desterebbero particolari preoccupazioni. Alcuni avrebbero anche rifiutato il trasporto in ospedale.