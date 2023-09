Alba di sangue a Cagliari, l’auto si schianta sul marciapiede e si ribalta: morti 4 giovani, 2 feriti gravi

Tragico incidente a Cagliari. Erano in sei a bordo di una Ford Fiesta che, all’alba di oggi, si è schiantata contro un marciapiede e si è ribaltata. Sulle cause all’origine della tragedia, costata la vita a 4 giovani – due ragazzi e due ragazze, le cui generalità non sono ancora state diffuse, ma che dovrebbero avere un’età compresa tra i 18 e i 20 anni – sono tuttora in corso gli accertamenti. Altri due coetanei che viaggiavano a bordo del mezzo sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Cagliari: in un incidente all’alba muoiono 4 giovani, 2 sono feriti gravemente

Una tragedia della strada, l’ennesima che un weekend registra, avvenuta poco dopo le 5 di questa mattina a Cagliari, in Viale Marconi in direzione Quartu Sant’Elena. L’auto, per ragioni ancora da chiarire e verificare, ha impattato contro il marciapiede e si è ribaltata. Forse proprio il punto dell’incidente potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica dello schianto. Come suggerisce tra gli altri il Tgcom24, infatti, avvenuto nel crocevia indicato, all’altezza dello svincolo per l’Asse Mediano. «Forse – ipotizza allora il sito citato – nel tentativo proprio di imboccare la bretella stradale, l’auto ha perso il controllo: ha prima urtato un marciapiede all’altezza del civico 107. E dopo alcuni metri ha colpito un muretto, ribaltandosi».

Una prima, possibile, ricostruzione della dinamica dello schianto mortale

Nell’impatto, devastante, quattro dei giovani a bordo dell’auto sono stati sbalzati all’esterno dell’abitacolo. Due di loro sarebbero morti sul colpo. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi: vigili del fuoco, ambulanze del 118 e la polizia locale. I pompieri hanno estratto le altre vittime del terribile schianto dalle lamiere di quel che restava della Ford Fiesta. Poi, i sanitari del 118 hanno trasportato i feriti negli ospedali Brotzu e al Policlinico, dove sembra che due giovani siano ricoverati in gravi condizioni. E intanto, mentre sono in corso le procedure di identificazione e i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica della tragedia, si apprende che il gruppo di amici, al momento dello schianto fatale, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme…