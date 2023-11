Accordo Italia-Albania, il Pd furioso: tirate fuori il testo. FdI: sinistra rosicona e anti-italiana

Sull’accordo Italia-Albania che dovrebbe portare a gestire in un porto albanese fino a 35mila persone l’anno la sinistra sta davvero dando i numeri. Non si rassegnano a questa soluzione che alleggerirebbe l’assedio costante ai porti italiani. E chiedono al governo di riferire al Parlamento.

Il Pd vuole che il governo riferisca in Parlamento

Lo ha fatto ieri sera Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri del Senato.”Un altro pasticcio all’italiana quello che rappresenta l’accordo Italia-Albania sulla gestione dei migranti. Un accordo di cui nessuno conosce bene i dettagli. Ma come di consueto il Governo sventola come la soluzione di tutti i problemi. Un po’ come è stato per il decreto Cutro”. “Oltre a mettere in dubbio la legittimità di questo accordo chiediamo al Governo di mettere a conoscenza il Parlamento del testo”, ha concluso Alfieri.

Foti: sull’accordo Italia-Albania le opposizioni parlano a vanvera

Una mossa cui ha replicato Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera. “Le opposizioni parlano a vanvera – ha detto – perché l’intesa che è stata raggiunta tra il Presidente Meloni e il suo omologo albanese Rama contrasta effettivamente l’immigrazione clandestina. Forse è questo che dà fastidio alle sinistra?”.

Ambrosi (FdI): sinistra anti-italiana e rosicona

“Il brillante accordo con l’Albania, che ringraziamo – commenta Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia – fa capire come e quanto il governo Meloni sia capace di impegnarsi e di trovare soluzioni a tematiche complesse. E la sinistra che dopo aver tentato di boicottare l’accordo con la Tunisia adesso sostanzialmente si rivolge all’Europa perché faccia saltare l’intesa con l’Albania si dimostra per plasticamente quel che è: totalmente anti-italiana e inguaribilmente rosicona, così come il Movimento 5 Stelle”.

“Mentre da una parte c’è un governo che fa, lavora e riesce a trovare soluzioni sui migranti in attesa che l’Europa cominci finalmente a farsi carico di politiche efficaci, dall’altra c’è un’opposizione che lavora solo per disfare, e che per questo motivo viene giustamente punita ogni giorno in tutti i sondaggi”, conclude Ambrosi.

Salvini: l’accordo Italia-Albania è un passo concreto e significativo

“Bene il governo, che ha siglato un accordo per trasferire in Albania gli immigrati clandestini che cercano di entrare nel nostro Paese. È un passo concreto e significativo”, ha scritto su X il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “L’Italia non è il campo profughi d’Europa: Tirana l’ha capito – chiosa il leader della Lega – e merita un sincero ringraziamento, Bruxelles ancora no”.

La Commissione Ue informata dell’accordo prima della firma