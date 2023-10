Xi Jinping accoglie “il vecchio amico” Putin, lui esibisce al mondo la valigetta “atomica” (video)

Due ore a colloquio, davanti a una tazza di tè, per il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin, che hanno concluso con reciproca soddisfazione il loro incontro presso la Grande Sala del Popolo a Pechino. Putin ”è un vecchio amico”, ha detto Xi, ricordando di aver incontrato il leader del Cremlino ”42 volte nell’arco degli ultimi 10 anni, dal 2013”. In questo periodo è stata costruita ”una buona relazione di lavoro e una profonda amicizia”, ha affermato Xi.

Putin e la valigetta con i comandi le bombe nucleari

Forse non per caso, il presidente russo Vladimir Putin, in viaggio a Pechino, è stato ripreso mentre veniva accompagnato da ufficiali che portavano la cosiddetta valigia nucleare. Il video pubblicato dai media russi e cinesi mostra Putin recarsi all’incontro con X seguito da due ufficiali navali russi in uniforme, ognuno con una valigetta, conosciuta come “Cheget” (dal nome del Monte Cheget nelle Montagne del Caucaso), che secondo gli esperti conterrebbe i “comandi” per attivare i missili atomici.

La Russia accusa gli Usa sulla guerra in Ucraina

Gli Stati Uniti creano “minacce aggiuntive” con i missili Atacms che hanno ceduto all’Ucraina, ha detto il Presidente russo, Vladimir Putin, durante il vertice cinese, sottolineando che le forze di Mosca sono in grado di “respingere tali attacchi”. Gli Usa hanno commesso un errore lasciandosi trascinare ancora di più nel conflitto, prolungando in questo modo il conflitto in Ucraina, ha aggiunto. Ieri l’Ucraina ha confermato di aver usato con successo i missili Atacms contro basi russe. Putin ha parlato di una “reale trasformazione” in Occidente, con la rinuncia dei rappresentanti dei diversi Paesi a dichiarazioni in cui esprimono il loro desiderio di infliggere una sconfitta strategica alla Russia e quindi una possibile volontà a negoziare.