Via Pertini bocciata, il sindaco di Lucca: «La strada si farà ma la sinistra mi ha insultato. Nessuno ha detto “a noi!”»

Arriva il chiarimento, dopo le polemiche. “La nostra città non ha mai bocciato il nome di Pertini”. Mario Pardini, sindaco di Lucca, a capo della coalizione di centrodestra non ci sta a passare per chi ha detto no a intitolare una strada al presidente-partigiano. Pardini ricorda come quanto avvenuto in consiglio comunale lo scorso martedì sia stato un no al metodo, non certo al nome di “chi è stato presidente della Repubblica”.

La strada a Pertini a Lucca prima o poi si farà

“La maggioranza -spiega raggiunto dall‘AdnKronos– ha solo detto che non era quella la sede per intervenire sulla toponomastica della città, ma è stato un discorso che si è fermato prima di entrare nel merito del nome di Pertini, per questo sono stupito del clamore e delle polemiche nazionali”. Pardini ricorda come “già nella scorsa consiliatura, dove molti che oggi fanno opposizione erano al governo della città, il Consiglio bocciò pure i nomi di Falcone e Borsellino per una piazza, proprio per le stesse motivazioni, poi chiaramente fu intitolata ai due giudici quella piazza, seguendo l’iter previsto”.

La sinistra strumentalizza il presidente partigiano

“Oggi dispiace che una figura significativa come quella di Pertini sia stata palesemente strumentalizzata ai fini di un attacco politico studiato”, è il rammarico di Pardini. “Noi -dice orgoglioso- abbiamo fatto nascere proprio una commissione per la toponomastica, che ha sul tavolo i nomi di una quarantina di lucchesi illustri, come l’artista Antonio Possenti, poi se arriverà anche il nome di Pertini non ci vedo alcun ostacolo ad intitolargli una strada”. “Quindi come sarà chiaro -sottolinea- non c’è alcun no alla persona, a Pertini. Siamo pronti a discuterne nella sede opportuna, ma spetta a quella commissione”. La polemica però è stata feroce in consiglio comunale: “Io veramente non ho sentito nessuno dire ‘A noi’, come leggo sui giornali, di sicuro sono volate offese personali anche nei miei confronti, certo se fosse vero quanto scritto sulla stampa allora sono il primo a dire che certe provocazioni sono da evitare…”, conclude il primo cittadino del comune toscano.