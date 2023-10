Un altro suicidio su Tik Tok, 23enne si toglie la vita in diretta. Il biglietto: “Non ce la faccio”

Notizia agghiacciante che proviene da Bologna. Vincent Plicchi, un influencer bolognese di 23 anni, si è ucciso in diretta su Tik tok nella sua abitazione in zona Castiglione, mentre migliaia di persone lo guardavano. E così tantissimi, per cercare di soccorrerlo, hanno chiamato il 118 e i carabinieri. Il papà del ragazzo, avvertito dagli amici, ha sfondato la finestra della camera del figlio, trovandolo però già senza vita. Si tratta di Vincent Plicchi, un influencer bolognese di 23 anni – apprendiamo dal Resto del Carlino- conosciuto sul social come Inquisitore Ghost.

Influencer si suicida durante una drammatica diretta su Tik Tok

Alle forze dell’ordine sono arrivate molte chiamate, anche dall’estero, ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia Bologna Centro stanno cercando di ricostruire il perché della tragedia e hanno già mandato una informativa in Procura. Il 23enne ha lasciato un biglietto dove chiede scusa al padre per il suo gesto e gli chiede di accudire il suo gatto. Il profilo TikTok del ragazzo, che ha quasi 300mila follower, è stato bloccato. Secondo alcuni follower del tiktoker, il giovane sarebbe stato accusato di molestie da una ragazza di 17 anni. Anche questi aspetti sono oggetto di indagine da parte della Procura.

Il suicida lascia un biglietto. “Non ce la faccio più”

La telecamera accesa, l’addio, poi l’obiettivo fisso non su di lui in un’agghiacciante diretta. Sul motivo del gesto in rete circolano molte voci. La più accreditata è che il giovane bolognese sia stato vittima di cyberbullismo: accusato da una ragazza di 17 anni (e dal suo presunto fidanzato) di averla in qualche modo molestata, con tanto di screenshot fatti girare apposta, a tal punto da scatenare contro di lui una campagna di odio. E’ la ricostruzione del Corriere. Un altro dramma che si consuma suoi social dei più giovani. Il ragazzo era una persona fragile- leggiamo sul sito on line del Corriere di Bologna- . Pare fosse in cura da uno psicoterapeuta. Avrebbe lasciato un biglietto: «Non ce la faccio più, sto vivendo un periodo troppo difficile…». I carabinieri hanno redatto una informativa, ora sarà la Procura a valutare se e come procedere.

Tik tok, lo sgomento del padre del suicida

Resta lo sgomento di un nuovo caso di suicidio. la vittima era diventato un personaggio su Tik Tok e su Tik Tok ha deciso di morire. La rabbia del padre: «L’unico modo che ha trovato per difendersi dal disonore e provare la sua innocenza è stato togliersi la vita». E poi ancora trova la forza di rivolgersi ai ragazzi: “State attenti a queste community vivete la vostra vita nella realtà. Non posso credere che oggi sto seppellendo mio figlio. Lui che per me, il fratello e la sorellina era un cuore puro”.

Altri suicidi su Tok Tok

Non un caso isolato. In Francia a settembre una 15enne si era tolta la vita su Tik Tok e i genitori avevano sporto denuncia. Ritenendo che il sistema di “raccomandazioni” del social avrebbe aggravato il malessere psichico della loro figlia, spingendola a togliersi la vita. Nel febbraio scorso a causa di una maledetta sfida su Tok Tok c’era stato il sucidio della piccola Antonella a Ivrea. La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti in seguito alla vicenda della ragazzina di 12 anni che si è tolta la vita forse per una “challenge” su TikTok.