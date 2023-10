Tutti i leader aprono il canale Wapp per parlare agli elettori. Tranne una: indovinate chi? (video)

Tutti i leader politici hanno aderito alla nuova piattaforma proposta da Whatsapp, che consiste in canali ufficiali sull’app di messaggistica tra le più utilizzate al mondo. Tutti tranne una, l’ultima arrivata della politica italiana, la più lenta nel muoversi, la più silenziosa nel commentare, la meno capace di prendere voti, a giudicare da tutte le elezioni che ha guidato da leader: Elly Schlein, of course…

Tutti i politici su Whatsapp, tranne Elly Schlein

Il canale Whatsapp è un nuovo prodotto lanciato da Meta solo alcune settimane fa in Italia a beneficio di aziende, privati o politici, ovviamente. Ne hanno subito approfittato per creare un canale con i proprio elettori la premier Giorgia Meloni, il presidente del M5S Giuseppe Conte, il segretario della Lega Matteo Salvini, il leader di Azione Carlo Calenda e il leader di Italia viva Matteo Renzi, pronti a competere su questa piattaforma che, in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni europee, potrebbe svolgere un ruolo cruciale. L’unica eccezione, come detto, è Elly Schlein, leader del Partito Democratico, che al momento non risulta ancora iscritta.

Cos’è il canale di messaggistica creato da Meta

I primi messaggi della premier e del presidente del M5S consistono in un messaggio di benvenuto che ha già raccolto migliaia di reazioni, mentre Salvini va direttamente al sodo annunciando la manifestazione della Lega del 4 novembre a Milano.

Per quanto riguarda il funzionamento di questa piattaforma, a differenza delle chat private, i canali di Whatsapp rappresentano uno strumento di trasmissione broadcasting, ovvero a senso unico. Gli utenti, quindi, non possono rispondere ai messaggi né condividerli con altri, ma possono solamente aggiungere una “reaction”.