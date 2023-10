Trump battagliero in Tribunale: La giudice? Afroamericana razzista. Torneremo alla Casa Bianca nel 2024

Donald Trump si è presentato oggi al Palazzo di Giustizia di New York dove è iniziato il processo civile costruito contro di lui dalla procuratrice generale Letitia James la quale, lo scorso anno, ha intentato una causa da 250 milioni di dollari sostenendo che l’ex-presidente Usa e i suoi coimputati – i suoi figli maggiori, le loro società e i dirigenti della Trump Organization – avrebbero commesso ripetute frodi gonfiando le attività sui rendiconti finanziari per ottenere condizioni migliori sui prestiti e sulle assicurazioni immobiliari commerciali.

“E’ la continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi – ha detto Trump. – Non c’è crimine, ma il crimine è contro di me. Abbiamo una procuratrice generale razzista che è un film dell’orrore”, ha incalzato l’ex-presidente riferendosi all’afroamericana Letitia James.

Poi ha attaccato il giudice Arthur Engoron, cioè colui che ha recentemente “validato” le indagini della James.

Trump ha affermato che la sua residenza di Mar a Lago vale “50 o 100 volte di più” di quanto stabilito dal giudice: “abbiamo altre proprietà, le stesse cose, ha svalutato tutto – ha detto ancora – abbiamo tra le più grandi proprietà del mondo, ed io devo affrontare questo per ragioni politiche”.

“E’ una truffa, una vergogna”, ha detto ancora Trump parlando delle accuse di frode contro di lui. “La mie dichiarazioni finanziarie sono fenomenali”, ha aggiunto, dicendo che “le banche si sono sorprese di essere state coinvolte“, perché “sono state ripagate in tempo, nessun default, siamo stati clienti perfetti, le banche hanno avuto indietro i loro soldi“.

“Non c’è stato crimine, il crimine è contro di me perché abbiamo una procuratrice corrotta”, ha poi concluso.

Seduto al tavolo degli imputati, tra i suoi avvocati, nell’aula di New York, Trump non si è risparmiato nelle critiche alla James che è dichiaratamente un’esponente dei democratici e che fu fotografata mentre manifestava contro l’ex-presidente.

Quando qualcuno ha scattato una foto all’ex-presidente il giudice ha vietato le telecamere in aula per riprendere le dichiarazioni iniziali delle parti.

Gli argomenti dell’accusa sono stati presentati da Kevin Wallace. Che ha spiegato come Trump ha sovrastimato le sue proprietà per un valore che va dagli 812 milioni di dollari a 2,2 miliardi di dollari, in modo da ottenere vantaggi e benefici, in particolare prestiti bancari, che non avrebbe altrimenti potuto ottenere.

“Non importa quanto sei potente, non importa quanti soldi pensi di potere avere, nessuno è al di sopra della legge”, ha detto la procuratrice generale Letitia James arrivando al Tribunale di Manhattan, assicurando che “oggi proveremo il nostro caso in aula, sarà fatta giustizia”.

“Per anni Donald Trump ha gonfiato falsamente il valore delle sue proprietà per arricchirsi e truffare il sistema“, ha detto ancora in una dichiarazione la James.

“Questo è un tentativo di danneggiarmi alle elezioni: il motivo per cui sono incriminato è perché mi sono candidato – ha detto Trump. – Questa è interferenza elettorale bella e buona, stanno cercando di danneggiarmi, per non farmi andare così bene come sto andando nelle elezioni”.

In effetti i consensi su Trump come candidato alla corsa elettorale nel 2024 alla Casa Bianca stanno crescendo in maniera direttamente proporzionale agli attacchi che sferrano contro di lui insieme i magistrati e i democratici.

“Il nostro Paese ora è in una situazione molto buia, ma anche dopo tutto quello che il deep state mi ha fatto non smetterò di lottare per l’America – aveva rimarcato Trump in un videomessaggio inviato a tutti i suoi sostenitori poco prima della sua apparizione in aula. – Fate attenzione alle mie parole: nel 2024 torneremo alla Casa Bianca, faremo l’America di nuovo grande, non ho dubbi“.