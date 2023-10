Terremoto, sui social una falsa lettera di evacuazione di Torre del Greco. Il sindaco: “Opera di farabutti”

Una finta lettera di evacuazione di Torre del Greco sta circolando sui social. La lettera, che fa riferimento agli eventi sismici che stanno interessando la zona dei Campi Flegrei, è scritta in un italiano più che claudicante, ma visivamente si presenta come se fosse un atto ufficiale: è impaginata su carta intestata (falsa) del Comune ed è firmata col nome del sindaco. A denunciare il caso della fake, che rischia di alimentare un panico ingiustificato, è stato lo stesso sindaco, Luigi Mennella, che a sua volta dai social ha avvertito i cittadini: “Tutto falso! Nessuna evacuazione, nessun pericolo”,. Il primo cittadino ha anche annunciato una denuncia alla polizia postale.

Il sindaco denuncia la falsa lettera di evacuazione: “Opera di farabutti”

“La lettera che sta circolando in queste ore – ha commentato Mennella – rappresenta una vergognosa e assurda bugia prodotta ai danni dei cittadini di Torre del Greco. Smentiamo categoricamente quanto riportato in questa farneticante missiva e informiamo la popolazione che abbiamo già dato mandato agli uffici preposti per presentare denuncia alla polizia postale”. “Scoveremo questi farabutti che ‘giocano’ ad aizzare le folle, procurando falsi allarmi!”, ha concluso il primo cittadino di Torre del Greco.

Come si presenta la finta lettera

La lettera nelle prime righe parla di “evento successo ai campi flegrei (minuscolo nel testo, ndr)” e di “onda sismica” e aggiunge che “informiamo a (così nel testo, ndr) tutti i cittadini di mantenere la calma”. Insomma, basta leggere poche parole per rendersi conto che si tratta di un fake, confezionato anche piuttosto male. Ciononostante, nel contesto delle ripetute scosse che stanno interessando il territorio, si comprende la fermezza con cui il sindaco ha deciso di intervenire.

Il “grande spavento” dei cittadini per lo sciame sismico

L’ultima scossa ai Campi Flegrei si è registrata stamattina: è stata di magnitudo 2.2 e non ha provocato alcun danno. A una prima ricognizione non sono stati rilevati danni particolari, ma solo “piccole lesioni”, anche per la scossa della serata di ieri di magnitudo 4, la seconda più forte dall’inizio dello sciame. “C’è solo grande spavento, la gente è scesa in strada. Al momento abbiamo una segnalazione di una caduta di calcinacci ad Agnano, nella zona che rientra nel comune di Napoli. Stiamo facendo tutte le verifiche”, ha spiegato ieri sera il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

Musumeci: “Il decreto legge sui Campi Flegrei è in dirittura di arrivo”

Stamattina sulla situazione nella zona dei Campi Flegrei si è riunita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, nella sede della Protezione Civile e nel corso della giornata il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha informato che “il testo del decreto legge sui Campi Flegrei è in dirittura d’arrivo”. “Con gli uffici del dipartimento stiamo infatti definendo gli ultimi passaggi formali. Conto entro pochi giorni di portarlo all’esame del Consiglio dei ministri. Oggi, frattanto – ha spiegato il ministro – ho incontrato l’assessore alla Protezione civile della Regione Campania, Mario Morcone, per la condivisione di alcuni obiettivi contenuti nel provvedimento. Abbiamo anche chiesto alla commissione nazionale Grandi rischi, del Sistema nazionale di Protezione civile, di farci conoscere l’analisi della comunità scientifica relativa alla situazione aggiornata dell’area interessata dal punto di vista sismico e bradisismico”. “Non stiamo trascurando alcun elemento: tutto ciò che si rende necessario, il governo lo sta facendo, d’intesa con la Regione, gli Enti locali e la Prefettura”, ha concluso Musumeci.