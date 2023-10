Tajani: “Anche due donne incinte tra i 14 ostaggi. Il nostro consolato segue minuto per minuto”

”Ci sono anche due donne incinte” tra i 14 italiani nella Striscia di Gaza, insieme ai loro familiari.”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Non stop news su Rtl 102.5. ”Stiamo seguendo minuto per minuto i 14 italiani, più i loro familiari. Che non sono nella zona rossa e sono stati tutti contatti dal nostro consolato a Gerusalemme”, ha aggiunto. Il titolare della Farnesina ha anche annunciato che oggi è partito il primo aereo con aiuti italiani che arriverà in Egitto”. Quindi, ha spiegato, ci sarà ”una delegazione della Difesa, degli Esteri, dell’Onu. Oltre al nostro ambasciatore che sarà lì per organizzare la distribuzione attraverso la Mezzaluna Rossa degli aiuti che dall’Egitto saranno inviati al valico di Rafah”. Inoltre, ha aggiunto, ”continueremo anche domani ad inviare altri aiuti umanitari. Per cercare di ridurre le difficoltà del popolo palestinese che nulla ha a che vedere con i terroristi di Hamas”.

Gaza, Tajani: due donne incinte tra gli ostaggi

Tajani ha aggiunto con preoccupazione che quella in Medioriente è una ”situazione veramente complicata”. L’Italia sta lavorando in tutti i modi possibili per fare in modo che assolutamente la situazione non degeneri”. L’obiettivo del governo italiano e degli altri alleati europei è quello di una de-escalation accompagnata da azioni umanitari a sostegno dei civili che vivono nella Striscia di Gaza. “Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione”, ha detto il ministro degli Esteri ricordando che ”sono state attaccate alcune basi dei Pasdaran in Siria” e che ”la Giordania ha chiesto agli Stati Uniti di mettere in campo i suoi Patriot”, i sistemi di difesa missilistici. Tajani ha quindi aggiunto di aver parlato con il presidente egiziano al-Sisi, ” perché è necessario ‘lavorare insieme per ridurre la tensione e liberare gli ostaggi, ce ne sono ancora tanti nelle mani di Hamas”. Il titolare della Farnesina ha sottolineato che ”vogliamo che ci siano sempre meno morti civili. Che non hanno nulla a che vedere con gli attentati di Hamas e con questa guerra, sono soltanto delle vittime”.

Risoluzione Onu, “il Pd fa solo propaganda”

Tajani ha poi risposto alle polemiche strumentali del Pd sugli aiuti umanitari. “È solo un’osservazione di propaganda politica e non ha nulla a che vedere con quello che accade”, ha precisato replicando alla contestazione di Elly Schlein sul fatto sull’astensione dell’Italia sulla risoluzione Onu presentata dalla Giordania. “È solamente un modo della sinistra per fare polemica, polemica che non deve essere fatta in questo momento. Noi siamo per la pace. Ma la politica estera italiana non va cambiata, per noi Israele ha diritto a esistere. Siamo per la soluzione di due popoli e due stati e andremo avanti in questo percorso”. Tajani ha spiegato che la risoluzione presentata dalla Giordania alle Nazioni Unite, ”che poi è stata approvata anche grazie alla nostra astensione, non conteneva alcun rifermento a Hamas e al diritto di Israele a difendersi. Quando si fanno delle risoluzioni internazionali bisogna sempre essere molto equilibrati per evitare che le tensioni aumentino”.