Suora placca e mette ko un ambientalista che protestava per la costruzione di una chiesa (video)

Clamorosa rissa, in Francia, tra suore asserragliate a difesa di un cantiere per la costruzione di una chiesa e un gruppo di ambientalisti che provavano a sfondare la protezione. Nel video in basso, si vede una delle suore che insegue, placca e mette ko un ambientalista che manifestava per impedire la costruzione del centro di spiritualità nella regione francese dell’Ardeche destinato a ospitare 3500 persone, tra fedeli e religiosi.

La suora francese placca l’ambientalista: il video

I fatti si sono svolti nella zona di Saint-Pierre-de-Colombier dove le autorità locali hanno deciso di autorizzare la costruzione di una Chiesa con annessi servizi, progetto che ha scatenato le ire degli ambientalisti, che hanno deciso di protestare per impedire che il cantiere partisse mentre le suore si tenevano per mano per proteggerlo, cantando e invocando la Madonna. Ma a un certo punto la situazione è precipitata: gli ambientalisti hanno provato a rompere il cordone e una delle suore, imbufalita, ha inseguito un manifestante, lo ha placcato e lo ha spinto nel fango, avendo la meglio. Alla faccia di Greta Thunberg e di tutti gli integralisti dell’ambiente.