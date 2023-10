Shiva, il rapper milanese che spopola su Spotify, arrestato per tentato omicidio (video)

E’ il rapper milanese Shiva, 24 anni, il ragazzo arrestato dalla polizia di Milano per il reato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. L’arresto si lega alla sparatoria avvenuta in via Cusago, a Settimo Milanese, la sera dell’11 luglio scorso. Nel corso della quale due giovani milanesi erano stati gambizzati.

La sparatoria dell’11 luglio in cui è coinvolto Shiva

Intervenuti sul posto, i poliziotti avevano trovato uno solo dei feriti che aveva rifiutato il ricovero in ospedale. Ed era rimasto muto di fronte alle domande. Poco dopo la sparatoria, invece, un altro giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate con una ferita d’arma da fuoco ad una gamba, raccontando di essere stato aggredito da cinque persone. La ricostruzione “è stata il frutto di un’intensa e complessa attività d’indagine” della squadra Mobile milanese guidata da Marco Calì. Attraverso attività tecniche, analisi di numerosi filmati e acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti quella sparatoria ha acquisito un contesto verosimile. E’ nata cioè da pregressi contrasti tra soggetti gravitanti nel mondo rap/trap milanese.

Come è nata la rissa che ha portato al ferimento di due giovani

Pare che la rissa fosse nata da una lite passata “ripescata” in quei giorni e finita sui social. Nelle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza del parcheggio si vedono chiaramente tutte le fasi del raid poi finito con la sparatoria: dall’arrivo di due uomini incappucciati – i due che resteranno feriti – fino alla reazione di Shiva, che impugna l’arma e spara. Il rapper da cinque milioni al mese di ascolti su Spotify e quasi due milioni di follower su Instagram si trova ora in carcere a San Vittore.

Chi è il rapper Shiva

Ma chi è il rapper Shiva? Andrea Arrigoni, ventiquattro anni compiuti lo scorso 27 agosto – ricostruisce il Corriere.it – un figlio in arrivo annunciato via Instagram lo scorso 17 ottobre, dischi d’oro e di platino piovuti numerosi accanto a una sfilza di collaborazioni con artisti importanti, tanto che proprio in questi giorni svetta in testa alla chart singoli di Spotify come ospite del brano «Everyday» di Takagi & Ketra: il rapper Shiva in pochi anni ha raccolto un seguito enorme di pubblico, arrivando in cima alle classifiche e diventando uno dei protagonisti della sua generazione.